Шавкату Мирзиёеву доложили о состоянии и перспективах нефтегазовой отрасли Узбекистана

Речь шла о стабилизации объемов добычи и освоении новых запасов

2026-03-26T09:55+0500

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву доложили о проводимой работе в нефтегазовой отрасли по стабилизации объемов добычи и освоению новых запасов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Речь шла о динамике добычи природного газа в системе Узбекнефтегаза, факторах снижения и принимаемых мерах по их компенсации. Как отмечалось, в первом квартале текущего года дополнительные объемы обеспечили за счет ввода новых и ремонта действующих скважин, проведения технологических мероприятий. В течение года эту работу намечено расширить.Внедрение современных технологий для повышения эффективности скважинВ настоящее время определяют перспективные площади для новых 2D- и 3D-сейсмических исследований.Для усиления контроля за буровыми и полевыми работами на основе международных стандартов намечены меры по внедрению системы супервайзинга, геолого-гидродинамического моделирования и более тщательной проработке программ добычи.Также рассмотрели вопросы повышения коэффициента извлечения газа на месторождениях, применения новых подходов к трудноизвлекаемым запасам и оценки экономической эффективности программ, рассчитанных на 2026-2027 годы. В этом направлении ведут соответствующую работу совместно с международными компаниями.Президент поручил ответственным лицам взять под строгий контроль исполнение намеченных планов и обеспечить конкретную результативность по каждому направлению.

