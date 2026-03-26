https://uz.sputniknews.ru/20260326/mirziyoevu-dolojili-o-sostoyanii-i-perspektivax-neftegazovoy-otrasli-uzbekistana-56512299.html
Шавкату Мирзиёеву доложили о состоянии и перспективах нефтегазовой отрасли Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Речь шла о стабилизации объемов добычи и освоении новых запасов
2026-03-26T09:55+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
нефтегазовая отрасль
добыча
природный газ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1a/56512134_0:52:1900:1121_1920x0_80_0_0_e671c2ce7329edbbc50ce5227f2015ee.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1a/56512134_212:0:1900:1266_1920x0_80_0_0_3bc9f9f2d0a90a29451abc895e7ac5ca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
09:55 26.03.2026 (обновлено: 10:19 26.03.2026)
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik.
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву доложили о проводимой работе в нефтегазовой отрасли по стабилизации объемов добычи и освоению новых запасов. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Речь шла о динамике добычи природного газа в системе Узбекнефтегаза, факторах снижения и принимаемых мерах по их компенсации. Как отмечалось, в первом квартале текущего года дополнительные объемы обеспечили за счет ввода новых и ремонта действующих скважин, проведения технологических мероприятий. В течение года эту работу намечено расширить.
Внедрение современных технологий для повышения эффективности скважин
В настоящее время определяют перспективные площади для новых 2D- и 3D-сейсмических исследований.
Для усиления контроля за буровыми и полевыми работами на основе международных стандартов намечены меры по внедрению системы супервайзинга, геолого-гидродинамического моделирования и более тщательной проработке программ добычи.
Также рассмотрели вопросы повышения коэффициента извлечения газа на месторождениях, применения новых подходов к трудноизвлекаемым запасам и оценки экономической эффективности программ, рассчитанных на 2026-2027 годы. В этом направлении ведут соответствующую работу совместно с международными компаниями.
“Глава государства подчеркнул важность обеспечения стабильности производства в отрасли, эффективного использования имеющихся мощностей, системной организации геологоразведочных и буровых работ, а также расширения партнерства с зарубежными компаниями, ориентированного на практический результат”, — говорится в сообщении.
Президент поручил ответственным лицам взять под строгий контроль исполнение намеченных планов и обеспечить конкретную результативность по каждому направлению.