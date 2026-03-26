Президент Таджикистана прибыл с госвизитом в Узбекистан
Президент Таджикистана прибыл с госвизитом в Узбекистан
Визит пройдет по приглашению главы РУз Шавката Мирзиёева. В программе — узбекско-таджикские переговоры и первое заседание Высшего межгосударственного совета.
2026-03-26T13:12+0500
2026-03-26T16:02+0500
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба руководителя страны.Двухдневный визит пройдет по приглашению главы РУз Шавката Мирзиёева. Лидер республики встретил таджикского коллегу в аэропорту.После этого Эмомали Рахмон возложил венок к Монументу независимости в парке Янги Узбекистон.На церемонии его сопровождал премьер-министр РУз Абдулла Арипов, сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.Сегодня же состоятся узбекско-таджикские переговоры и первое заседание Высшего межгосударственного совета.Ключевыми темами мероприятий станут вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
13:12 26.03.2026 (обновлено: 16:02 26.03.2026)
