Трамп пригласил Мирзиёева на следующую встречу Совета мира и на саммит G20 в Майами

Американский лидер направил письмо узбекскому коллеге, в котором высоко оценил его участие в инаугурационном заседании Совета в феврале этого года

2026-03-26T16:03+0500

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пригласил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на следующую встречу Совета мира и на саммит G20 в Майами. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В своем письме американский лидер высоко оценил участие узбекского коллеги в инаугурационном заседании Совета в феврале этого года. Трамп подчеркнул, что Шавкат Мирзиёев добивается впечатляющих результатов в Узбекистане, и выразил признательность за приглашение посетить республику.“Президент Дональд Трамп, в свою очередь, пригласил главу нашего государства на следующую встречу Совета мира, а также на саммит G20 в Майами”, — говорится в сообщении пресс-службы.

2026

