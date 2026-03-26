https://uz.sputniknews.ru/20260326/tramp-priglasil-mirziyoeva-na-sleduyuschuyu-vstrechu-soveta-mira-i-na-sammit-g20-v-mayami-56520723.html
Трамп пригласил Мирзиёева на следующую встречу Совета мира и на саммит G20 в Майами
Sputnik Узбекистан
Американский лидер направил письмо узбекскому коллеге, в котором высоко оценил его участие в инаугурационном заседании Совета в феврале этого года
2026-03-26T14:17+0500
политика
президент сша
дональд трамп
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
послание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53292971_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9967c4a659694af074dbeff4e52a3134.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пригласил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на следующую встречу Совета мира и на саммит G20 в Майами. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В своем письме американский лидер высоко оценил участие узбекского коллеги в инаугурационном заседании Совета в феврале этого года. Трамп подчеркнул, что Шавкат Мирзиёев добивается впечатляющих результатов в Узбекистане, и выразил признательность за приглашение посетить республику.“Президент Дональд Трамп, в свою очередь, пригласил главу нашего государства на следующую встречу Совета мира, а также на саммит G20 в Майами”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53292971_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a4a7ee7a38eaf0e90e3e0c3211387d4a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дональд трамп письмо шавкат мирзиёев
14:17 26.03.2026 (обновлено: 16:03 26.03.2026)
