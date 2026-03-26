https://uz.sputniknews.ru/20260326/v-eaeu-formiruyut-obschiy-rynok-uslug-vozdushnogo-transporta-56515048.html
На пространстве ЕАЭС формируют общий рынок услуг воздушного транспорта
Sputnik Узбекистан
Странам Союза рекомендовали подходы по реализации направлений, которые ранее были обозначены в Распоряжении Евразийского межправительственного совета
2026-03-26T17:10+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/19/48119428_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_6f8c8ea5163e49db77bad77439050724.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/19/48119428_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e040aa981a3c26bfe70dc75678655aa5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik.
На пространстве ЕАЭС формируют общий рынок услуг воздушного транспорта. В связи с этим, странам Союза рекомендовали подходы по гармонизации законодательства в сфере гражданской авиации, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принята рекомендация "О некоторых вопросах гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в области гражданской авиации". Странам ЕАЭС рекомендованы подходы по реализации направлений, которые ранее были обозначены в Распоряжении Евразийского межправительственного совета”, — говорится в сообщении.
Речь идет об определении порядка информирования при перемещении воздушного судна, не имеющего сертификата летной годности, а также оснований для выдачи разрешения на полет такого воздушного судна.
Рекомендацию разработали в соответствии с нормами международного права в области гражданской авиации на основе стандартов и практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
“Реализация рекомендации направлена на содействие формированию общего рынка услуг воздушного транспорта на пространстве ЕАЭС”, — говорится в сообщении.