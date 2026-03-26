Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
2026-03-26T17:10+0500
На пространстве ЕАЭС формируют общий рынок услуг воздушного транспорта

17:10 26.03.2026
Странам Союза рекомендовали подходы по реализации направлений, которые ранее были обозначены в Распоряжении Евразийского межправительственного совета.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. На пространстве ЕАЭС формируют общий рынок услуг воздушного транспорта. В связи с этим, странам Союза рекомендовали подходы по гармонизации законодательства в сфере гражданской авиации, сообщает пресс-служба ЕЭК.
“На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принята рекомендация "О некоторых вопросах гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в области гражданской авиации". Странам ЕАЭС рекомендованы подходы по реализации направлений, которые ранее были обозначены в Распоряжении Евразийского межправительственного совета”, — говорится в сообщении.
Речь идет об определении порядка информирования при перемещении воздушного судна, не имеющего сертификата летной годности, а также оснований для выдачи разрешения на полет такого воздушного судна.
Рекомендацию разработали в соответствии с нормами международного права в области гражданской авиации на основе стандартов и практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
“Реализация рекомендации направлена на содействие формированию общего рынка услуг воздушного транспорта на пространстве ЕАЭС”, — говорится в сообщении.
