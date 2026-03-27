Посольство Таджикистана в Ташкенте получило новое здание — фото
Два года назад в Душанбе также открылось новое здание посольства Узбекистана.
2026-03-27T10:22+0500
10:03 27.03.2026 (обновлено: 10:22 27.03.2026)
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания дипломатического представительства Таджикистана в Ташкенте, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В масштабный комплекс вошли здания посольства и консульского отдела, резиденция посла, а также жилой корпус для дипломатов и членов их семей.
Лидеры двух стран разрезали символическую ленту, оставили памятные записи в Книге почетных гостей и посадили деревья на территории диппредставительства.
"Данное событие стало очередным подтверждением обоюдной приверженности дальнейшему укреплению узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества", — отмечается в сообщении.
Напомним, в апреле 2024 года в Душанбе также открылось новое здание посольства Узбекистана. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 22 октября 1992 года.