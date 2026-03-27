https://uz.sputniknews.ru/20260327/putin-konflikt-blijniy-vostok-koronavirus-56540651.html
Путин: Конфликт на Ближнем Востоке сравнивают с коронавирусом
Sputnik Узбекистан
Российский лидер отметил, что потрясения в международных отношениях происходят все чаще и становятся новой реальностью.
2026-03-27T11:20+0500
владимир путин
сергей лавров
россия
ближний восток
иран
сша
израиль
кризис
конфликт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54845419_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_c511d6de2237c1b6c99ef9afb39c95ef.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54845419_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_42e34cd324c8d22814ef74f4cb6e8c5d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:11 27.03.2026 (обновлено: 11:20 27.03.2026)
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.
Звучат оценки, что последствия конфликта на Ближнем Востоке можно будет сравнить с эпидемией коронавируса, которая затормозила развитие всех регионов и континентов, заявил
президент России Владимир Путин входе своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию", — отметил российский лидер.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France TV также затронул тему кризиса вокруг Ирана и ответил на обвинения некоторых стран в адрес России. Он подчеркнул, что Москва поставляла Тегерану определенные виды продукции военного назначения, но не помогала с разведданными.
Другие заявления министра иностранных дел России
Россия неоднократно посылала США сигнал о целесообразности запуска диалога, чтобы решить проблемы Персидского залива и Ближнего Востока.
Высказывания в Вашингтоне насчет хладнокровных убийств представителей властей Ирана — цинизм.
Москва выступает за обеспечение интересов Ирана и всех стран Персидского залива, страдающих от агрессии США и Израиля.
Отличие ситуаций на Украине и в Иране в том, что Тегеран не нарушал международные обязательства, а Киев нарушил все, которые мог.
Россия видит усилия, которые прилагает США для того, чтобы Киев согласился на достигнутые на Аляске договоренности.