В Ташкенте прошло сразу три модуля SputnikPro: PR, маркетинг и мероприятия

Почему зеленая ковровая дорожка лучше красной, а простое "спасибо" —федеральная акция — узнали студенты трех вузов Ташкента.

2026-03-27T22:38+0500

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В эти дни в Ташкенте проходили мастер-классы от Алисы Белановской — эксперта в сфере PR, маркетинга и событийных коммуникаций с более чем 20-летним опытом работы в агентском бизнесе, корпоративном секторе и медиа.Более 100 человек, в числе которых студенты УзГУМЯ, Университета Пучон и Tashkent Perfect University узнали, как рождаются инфоповоды, которые действительно цепляют аудиторию.В эпоху информационного шума внимание аудитории становится главным ресурсом. И, как показывает практика, классические пресс-релизы все чаще уступают место нестандартным решениям.По словам Белановской, ключ к успеху — не просто сообщить новость, а упаковать ее так, чтобы журналистам и аудитории было интересно.Но по-настоящему вирусный эффект дают нестандартные идеи. Например, замена привычной красной ковровой дорожки на зеленую. Казалось бы, мелочь, но именно зеленая дорожка заставила людей задаваться вопросом и обсуждать событие. Такой пример из своей практики привела эксперт на лекции.Особое место среди кейсов эксперта занимают социальные проекты. Алиса Белановская рассказала, что во время пандемии акция "Пожалуйста, дышите" объединила тысячи людей.Важно и то, что один инфоповод — это только начало. Чтобы удержать внимание, необходимо регулярно подогревать интерес новыми форматами: от коллаборации с блогерами до участия в крупных событиях.Также спикер подчеркнула, что специалисту важно уметь работать с разными данными компаний.Также Белановская объяснила разницу между рекламой и пиаром:В завершение она выделила три ключевых правила:После лекции прошла сессия вопросов и ответов, где студенты получили практические советы.Для справки: SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Он включает семинары, лекции и мастер-классы с участием медиаменеджеров, экспертов и специалистов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов профильных направлений.

