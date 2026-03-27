https://uz.sputniknews.ru/20260327/uzbekistan-fond-podderjka-initsiativa-sport-56545230.html
В Узбекистане появится фонд поддержки инициатив в области спорта
Sputnik Узбекистан
Особое внимание уделят поддержке и развитию профессиональных футбольных клубов Узбекистана.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51828080_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac91de96b9e88fe8d9d6532af5c5aade.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51828080_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_7a44c70ece10059bb4b4f8f5423faf57.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
14:30 27.03.2026 (обновлено: 14:45 27.03.2026)
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.
В Узбекистане создается фонд поддержки инициатив в области спорта, говорится
в постановлении президента страны.
Согласно документу, фонд будет работать при министерстве спорта РУз с целью внедрения современных механизмов финансирования спорта и альтернативных источников финансирования.
Такая практика, как ожидается, позволит централизовать и повысить эффективность средств, направленных на развитие спортивного сектора.
Что изменится с 1 апреля:
спонсор, внесший не менее 20% от всех годовых расходов, связанных с деятельностью спортивной федерации (ассоциации), будет включен в исполнительные органы спортивных федераций (ассоциаций);
профессиональные футбольные клубы начнут передавать в управление предпринимателю или группе предпринимателей, внесшим спонсорские средства в размере не менее 20% от всех годовых расходов, связанных с деятельностью ФК.
Кроме того, с 1 апреля 2026 года по 1 апреля 2029 года футбольные клубы Суперлиги и Про-лиги Узбекистана не будут платить подоходный налог с физических лиц за футболистов. На этот срок для них устанавливается социальная налоговая ставка в 1%.