В Узбекистане появится фонд поддержки инициатив в области спорта

Особое внимание уделят поддержке и развитию профессиональных футбольных клубов Узбекистана.

2026-03-27T14:30+0500

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане создается фонд поддержки инициатив в области спорта, говорится в постановлении президента страны.Согласно документу, фонд будет работать при министерстве спорта РУз с целью внедрения современных механизмов финансирования спорта и альтернативных источников финансирования. Такая практика, как ожидается, позволит централизовать и повысить эффективность средств, направленных на развитие спортивного сектора. Что изменится с 1 апреля: Кроме того, с 1 апреля 2026 года по 1 апреля 2029 года футбольные клубы Суперлиги и Про-лиги Узбекистана не будут платить подоходный налог с физических лиц за футболистов. На этот срок для них устанавливается социальная налоговая ставка в 1%.

https://uz.sputniknews.ru/20260325/v-novom-tashkente-v-uskorennom-tempe-stroyat-futbolnyy-stadion-56489477.html

