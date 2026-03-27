Узбекистан нацелен на углубление сотрудничества со странами ЕАЭС — Абдулла Арипов

Узбекистан нацелен на углубление сотрудничества со странами ЕАЭС — Абдулла Арипов

Премьер-министр Узбекистана принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Шымкенте.

2026-03-27T12:24+0500

2026-03-27T12:24+0500

2026-03-27T14:45+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

абдулла арипов

еэк

сотрудничество

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Узбекистан нацелен на углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, стратегическими и естественными партнерами, заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Шымкенте. Как было отмечено, по итогам 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами объединения увеличился на 25% и превысил $20 млрд. Доля государств ЕАЭС в общем торговом обороте Узбекистана достигла почти 25%, при этом порядка 30% узбекского экспорта направляется на рынки государств Союза.Премьер Узбекистана также предложил провести V заседание Евразийской экономической комиссии в этом году в Ташкенте. На мероприятии планируют обсудить вопросы принятия соглашения об обмене информацией о товарах и транспорте, проходящих через таможню, а также о полноформатном практическом участии Узбекистана в статусе наблюдателя в отраслевых программах и программных проектах ЕАЭС.Абдулла Арипов также подчеркнул, что состоявшееся на днях подписание соглашения об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Узбекистана стало еще одним важным этапом укрепления партнерства. По его словам, узбекская сторона в ближайшее время готова приступить к финансированию ранее согласованных проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, металлургии, химической и других отраслях, а также поддержки малого и среднего бизнеса.В целях реализации инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученных на заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, Ташкент предлагает сосредоточить совместные усилия на следующих направлениях:В завершение своего выступления Абудлла Арипов пригласил всех партнеров на международную выставку "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет 20–22 апреля в Ташкенте. Кроме того, в ходе заседания стало известно, что страны ЕАЭС могут уже в мае подписать совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер-министра Казахстана Олжас Бектенов. По его словам, документ планируют принять в Астане. Соглашение станет базой для практического сотрудничества и внедрения ИИ-технологий.В заседании приняли участие главы правительств стран ЕАЭС, председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и представители государств-наблюдателей.

Sputnik Узбекистан

еаэс узбекистан шымкент абдулла арипов сотрудничество ии таможня торговля