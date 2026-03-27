В Узбекистане в этом году планируют запустить спутниковый интернет
За 9 лет охват населенных пунктов широкополосным интернетом увеличился на 58,5%, а совокупная пропускная способность сети выросла в 40 раз.
16:48 27.03.2026
© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник. Архивное фото
© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник. Архивное фото
За 9 лет охват населенных пунктов широкополосным интернетом увеличился на 58,5%, а совокупная пропускная способность сети выросла в 40 раз.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В 2026 году Узбекистан планирует тестовый запуск спутникового интернета, сообщил Абдулла Арипов, выступая на международном форуме Digital Kazakhstan.
По словам премьер-министра Узбекистана, за последние девять лет охват населенных пунктов широкополосным интернетом увеличился с 41 до 99,5%, а совокупная пропускная способность сети выросла в 40 раз.
Для подключения к интернету труднодоступных районов страны сформирован пакет налоговых льгот и преференций для операторов низкоорбитальных спутниковых систем.
Кроме того, консолидация систем электронного правительства в едином государственном дата-центре исключила дублирование ресурсов и обеспечила экономию бюджетных средств на уровне 30%.
Абдулла Арипов также отметил, что вслед за запуском малого суперкомпьютера для медицины Узбекистан завершает развертывание крупного вычислительного кластера.
"Для нас это не просто технологическое обновление, а формирование национальной инфраструктуры искусственного интеллекта, способной обеспечить переход от пилотных проектов к промышленным масштабам", - поделился премьер.
В данный момент в Узбекистане активно реализуются 100 проектов в сфере развития ИИ. Основной акцент делается на его применение в государственном управлении и на предприятиях реального сектора экономики. В качестве примера Абдулла Арипов привел недавно запущенную медно-обогатительную фабрику №3 АГМК, где в единый цифровой контур интегрировано свыше 60 систем и 20 тысяч датчиков, обеспечивающих интеллектуальный анализ всей производственной цепочки в режиме реального времени.
"Для перехода от точечных инициатив к системной модели создан Альянс искусственного интеллекта, объединивший усилия государства, частного сектора и научного сообщества в создании и масштабировании интеллектуальных решений", - рассказал Абдулла Арипов.
Для развития научных исследований и подготовки кадров в этом году в Узбекистане на базе ведущих вузов откроются 19 научно-учебных лабораторий по ИИ, а с нового учебного года в школах с четвертого класса введут уроки искусственного интеллекта на основе учебных материалов, подготовленных совместно с партнерами из Китая.
Отдельно премьер-министр республики также затронул тему поддержки технологических стартапов в Узбекистане.
В частности:
работают 800 стартап-проектов, 60 из которых вышли на международные рынки;
количество венчурных фондов превысило 15, а их совокупный объем капитала приблизился к $350 млн;
совокупная стоимость стартап-экосистемы Узбекистана достигла $4 млрд (10 лет назад этот показатель не превышал $1 млн);
стартапы автоматически становятся резидентами IT-парка и получают доступ к налоговым льготам, что позволяет ежегодно экономить свыше $15 млн;
вузы могут напрямую инвестировать в стартапы своих студентов;
при IT-парке работает служба финансово-юридического сопровождения стартапов на безвозмездной основе в первый год их работы.
По оценке Всемирного банка, Узбекистан поднялся на девятое место в рейтинге цифровой зрелости госуправления. Сегодня более 70% госуслуг оказывается в электронном формате (годом ранее - 55%). Это повысило доступность сервисов и обеспечило экономический эффект: граждане сэкономили свыше $16 млн.
Как отметил Абдулла Арипов, на портале электронного правительства доступно более 800 видов услуг, а число пользователей превысило 14 млн человек.
Сегодня уже доступны 17 видов цифровых документов, и еще планируется запуск единой электронной формы отчетности, которая объединит статистическую, налоговую, таможенную и другие электронные формы отчетности в единый цифровой контур.
