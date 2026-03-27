В Узбекистане в этом году планируют запустить спутниковый интернет

За 9 лет охват населенных пунктов широкополосным интернетом увеличился на 58,5%, а совокупная пропускная способность сети выросла в 40 раз.

2026-03-27T16:48+0500

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В 2026 году Узбекистан планирует тестовый запуск спутникового интернета, сообщил Абдулла Арипов, выступая на международном форуме Digital Kazakhstan.По словам премьер-министра Узбекистана, за последние девять лет охват населенных пунктов широкополосным интернетом увеличился с 41 до 99,5%, а совокупная пропускная способность сети выросла в 40 раз. Для подключения к интернету труднодоступных районов страны сформирован пакет налоговых льгот и преференций для операторов низкоорбитальных спутниковых систем.Кроме того, консолидация систем электронного правительства в едином государственном дата-центре исключила дублирование ресурсов и обеспечила экономию бюджетных средств на уровне 30%.Абдулла Арипов также отметил, что вслед за запуском малого суперкомпьютера для медицины Узбекистан завершает развертывание крупного вычислительного кластера.В данный момент в Узбекистане активно реализуются 100 проектов в сфере развития ИИ. Основной акцент делается на его применение в государственном управлении и на предприятиях реального сектора экономики. В качестве примера Абдулла Арипов привел недавно запущенную медно-обогатительную фабрику №3 АГМК, где в единый цифровой контур интегрировано свыше 60 систем и 20 тысяч датчиков, обеспечивающих интеллектуальный анализ всей производственной цепочки в режиме реального времени.Для развития научных исследований и подготовки кадров в этом году в Узбекистане на базе ведущих вузов откроются 19 научно-учебных лабораторий по ИИ, а с нового учебного года в школах с четвертого класса введут уроки искусственного интеллекта на основе учебных материалов, подготовленных совместно с партнерами из Китая.Отдельно премьер-министр республики также затронул тему поддержки технологических стартапов в Узбекистане. В частности:По оценке Всемирного банка, Узбекистан поднялся на девятое место в рейтинге цифровой зрелости госуправления. Сегодня более 70% госуслуг оказывается в электронном формате (годом ранее - 55%). Это повысило доступность сервисов и обеспечило экономический эффект: граждане сэкономили свыше $16 млн. Как отметил Абдулла Арипов, на портале электронного правительства доступно более 800 видов услуг, а число пользователей превысило 14 млн человек. Сегодня уже доступны 17 видов цифровых документов, и еще планируется запуск единой электронной формы отчетности, которая объединит статистическую, налоговую, таможенную и другие электронные формы отчетности в единый цифровой контур.

