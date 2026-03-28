Asian Grand Prix: самые яркие фото с турнира по нардам в Ташкенте
Это крупнейшее событие в истории данного вида спорта с рекордным призовым фондом и участниками из 50 стран.
В Ташкенте 23 марта состоялось открытие международного турнира по нардам Asian Grand Prix (Гран-при Азии). Уже с первых дней событие вошло в историю как крупнейшее в мире соревнование по этому виду спорта.
Турнир, который проходит при поддержке International Backgammon Federation (IBF), собрал около 500 игроков из порядка 50 стран. В числе участников — ведущие мастера и национальные сборные, что подчеркивает высокий уровень и престиж мероприятия.
Игры проходят в масштабном пространстве центра Axelon, где установили 180 игровых столов. За ходом турнира следят 24 международных арбитра, обеспечивая высокий уровень судейства и прозрачность соревнований.
Программа включает рекордные 12 дисциплин: короткие и длинные нарды, блиц-форматы, командные и парные турниры, а также отдельные соревнования среди женщин. Такое разнообразие делает турнир уникальным по своему формату.
"Этот турнир — важный шаг к признанию нард как полноценного международного спорта и расширению их глобальной аудитории", — отмечают организаторы.
Призовой фонд составляет $500 тыс. — это более чем в семь раз превышает показатели предыдущего крупного турнира, проходившего в Дубае. Инициатором масштабного развития и популяризации нард выступает президент IBF Умар Кремлёв, который в своем видеоприветствии поздравил участников с открытием и пожелал им успехов.
27 марта Умар Кремлёв лично посетил турнир и даже принял в нем участие.
Особенно выделяется масштаб международного участия: например, одна из самых многочисленных делегаций представлена Россией — 140 игроков, включая 36 членов национальной сборной.
Asian Grand Prix уже стал важной вехой в развитии нард как международного спорта. Организаторы стремятся вывести игру на новый уровень популярности и сделать ее более массовой и престижной во всем мире.