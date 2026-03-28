Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260328/tashkent-krupneyshiy-v-mire-turnir-po-nardam-asian-grand-prix-56505011.html
Asian Grand Prix: самые яркие фото с турнира по нардам в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Это крупнейшее событие в истории данного вида спорта с рекордным призовым фондом и участниками из 50 стран.
2026-03-28T18:10+0500
турнир
ташкент
фото
фотолента
спорт
узбекистан
умар кремлев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1c/56566120_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_bd207ad626805950a4b10d83cec9fdd2.jpg
В Ташкенте 23 марта состоялось открытие международного турнира по нардам Asian Grand Prix (Гран-при Азии). Уже с первых дней событие вошло в историю как крупнейшее в мире соревнование по этому виду спорта.Турнир, который проходит при поддержке International Backgammon Federation (IBF), собрал около 500 игроков из порядка 50 стран. В числе участников — ведущие мастера и национальные сборные, что подчеркивает высокий уровень и престиж мероприятия.Игры проходят в масштабном пространстве центра Axelon, где установили 180 игровых столов. За ходом турнира следят 24 международных арбитра, обеспечивая высокий уровень судейства и прозрачность соревнований.Программа включает рекордные 12 дисциплин: короткие и длинные нарды, блиц-форматы, командные и парные турниры, а также отдельные соревнования среди женщин. Такое разнообразие делает турнир уникальным по своему формату.Призовой фонд составляет $500 тыс. — это более чем в семь раз превышает показатели предыдущего крупного турнира, проходившего в Дубае. Инициатором масштабного развития и популяризации нард выступает президент IBF Умар Кремлёв, который в своем видеоприветствии поздравил участников с открытием и пожелал им успехов.27 марта Умар Кремлёв лично посетил турнир и даже принял в нем участие. Особенно выделяется масштаб международного участия: например, одна из самых многочисленных делегаций представлена Россией — 140 игроков, включая 36 членов национальной сборной.Asian Grand Prix уже стал важной вехой в развитии нард как международного спорта. Организаторы стремятся вывести игру на новый уровень популярности и сделать ее более массовой и престижной во всем мире.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1c/56566120_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_8e0580f58e9272dc7d0f6efd8be68039.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asian grand prix нарды ташкент международный турнир ibf умар кремлёв спорт соревнования фото фотолента
asian grand prix нарды ташкент международный турнир ibf умар кремлёв спорт соревнования фото фотолента

18:10 28.03.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовВ Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
1/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
2/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
3/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
1/2
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
2/2
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
1/2
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
2/2
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
© Bakhrom Khatamov
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
1/4
© Bakhrom Khatamov
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik / Бахром Хатамов
1/4
© Bakhrom Khatamov
2/4
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
3/4
© Sputnik / Бахром Хатамов
4/4
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте стартовал международный турнир по нардам Asian Grand Prix 2026 - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
1/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
2/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
3/3
© Sputnik / Бахром Хатамов
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0