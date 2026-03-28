Врач: Чем нельзя запивать еду
Врач: Чем нельзя запивать еду
Специалист рекомендует пить воду равномерно в течение дня и не формировать привычку запивать каждый кусочек водой
2026-03-28T22:02+0500
2026-03-28T22:02+0500
2026-03-28T22:02+0500
Сладкие газированные напитки, а также очень горячие или холодные жидкости следует ограничить во время приема пищи, еду можно запивать водой или несладким чаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Ольгу Ямилову.По словам специалиста, вода или несладкий чай оптимальной температуры в умеренных количествах не разбавляют желудочный сок и не нарушают пищеварение. Иногда они способствуют более тщательному пережевыванию пищи, что улучшает процесс ее переваривания.
врач еда вода
Врач: Чем нельзя запивать еду
Специалист рекомендует пить воду равномерно в течение дня и не формировать привычку запивать каждый кусочек водой.
Сладкие газированные напитки, а также очень горячие или холодные жидкости следует ограничить во время приема пищи, еду можно запивать водой или несладким чаем, сообщает РИА Новости
со ссылкой на диетолога Ольгу Ямилову.
"Чрезмерно холодные и горячие напитки могут ухудшать пищеварение, снижать насыщение, вызывать тяжесть в желудке и дискомфорт. Потребление сладких газированных напитков следует ограничить, особенно во время приема пищи", — пояснила она.
По словам специалиста, вода или несладкий чай оптимальной температуры в умеренных количествах не разбавляют желудочный сок и не нарушают пищеварение. Иногда они способствуют более тщательному пережевыванию пищи, что улучшает процесс ее переваривания.
"В целом рекомендуется пить воду равномерно в течение дня. Не стоит формировать привычку запивать каждый кусочек водой, но при этом если чувствуете необходимость сделать глоток воды или несладкого чая во время приема пищи, не отказывайте себе в этом", — резюмировала Ямилова.