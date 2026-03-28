Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20260328/vrach-chem-nelzya-zapivat-edu-56561907.html
Врач: Чем нельзя запивать еду
Врач: Чем нельзя запивать еду
Sputnik Узбекистан
Специалист рекомендует пить воду равномерно в течение дня и не формировать привычку запивать каждый кусочек водой
2026-03-28T22:02+0500
2026-03-28T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
вода
еда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0a/48808151_0:94:1077:700_1920x0_80_0_0_bab6ca9a26d8f6fe3669b55feecdaea9.jpg
Сладкие газированные напитки, а также очень горячие или холодные жидкости следует ограничить во время приема пищи, еду можно запивать водой или несладким чаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Ольгу Ямилову.По словам специалиста, вода или несладкий чай оптимальной температуры в умеренных количествах не разбавляют желудочный сок и не нарушают пищеварение. Иногда они способствуют более тщательному пережевыванию пищи, что улучшает процесс ее переваривания.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0a/48808151_0:46:1078:854_1920x0_80_0_0_b896ac9d726fed086cadd6098249e9bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
врач еда вода
врач еда вода

Врач: Чем нельзя запивать еду

22:02 28.03.2026
© FreepikДевушка пьет воду. Архивное фото
Девушка пьет воду. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2026
© Freepik
Подписаться
Специалист рекомендует пить воду равномерно в течение дня и не формировать привычку запивать каждый кусочек водой.
Сладкие газированные напитки, а также очень горячие или холодные жидкости следует ограничить во время приема пищи, еду можно запивать водой или несладким чаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Ольгу Ямилову.
"Чрезмерно холодные и горячие напитки могут ухудшать пищеварение, снижать насыщение, вызывать тяжесть в желудке и дискомфорт. Потребление сладких газированных напитков следует ограничить, особенно во время приема пищи", — пояснила она.
По словам специалиста, вода или несладкий чай оптимальной температуры в умеренных количествах не разбавляют желудочный сок и не нарушают пищеварение. Иногда они способствуют более тщательному пережевыванию пищи, что улучшает процесс ее переваривания.
"В целом рекомендуется пить воду равномерно в течение дня. Не стоит формировать привычку запивать каждый кусочек водой, но при этом если чувствуете необходимость сделать глоток воды или несладкого чая во время приема пищи, не отказывайте себе в этом", — резюмировала Ямилова.
Девушка чистит зубы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2026
Это интересно
Что будет, если редко чистить зубы
26 марта, 22:03
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0