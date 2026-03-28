Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В качестве гарантий безопасности: Зеленский потребовал ядерное оружие
В качестве гарантий безопасности: Зеленский потребовал ядерное оружие
Глава киевского режима объяснил это тем, что ему все говорят о невозможности победить ядерную державу
2026-03-28T15:50+0500
2026-03-28T15:50+0500
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Гарантии безопасности Украине должны включать передачу ядерного оружия, заявил Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Страна.ua".Глава киевского режима аргументировал это тем, что ему все говорят о невозможности победить ядерную державу.В начале марта СВР сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривают французскую малогабаритную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, эти данные будут учитывать на переговорах по урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что появление у Украины оружия массового поражения приведет к его прямому использованию.Первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов накануне уточнил, что парламентарии во время визита в Вашингтон обсудили с коллегами из США вопрос о нераспространении ядерных вооружений.
украина
россия
владимир зеленский ядерное оружие гарантии безопасность
владимир зеленский ядерное оружие гарантии безопасность

В качестве гарантий безопасности: Зеленский потребовал ядерное оружие

15:50 28.03.2026
Глава киевского режима объяснил это тем, что ему все говорят о невозможности победить ядерную державу.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Гарантии безопасности Украине должны включать передачу ядерного оружия, заявил Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Страна.ua".

"Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие", — приводит его слова интернет-издание.

Глава киевского режима аргументировал это тем, что ему все говорят о невозможности победить ядерную державу.
В начале марта СВР сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривают французскую малогабаритную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, эти данные будут учитывать на переговорах по урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что появление у Украины оружия массового поражения приведет к его прямому использованию.
Первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов накануне уточнил, что парламентарии во время визита в Вашингтон обсудили с коллегами из США вопрос о нераспространении ядерных вооружений.
