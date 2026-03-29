Психолог: Почему возникают забывчивость и рассеянность
© FotoКак не доводить себя до выгорания в 2026 году
© Foto
Подписаться
Специалист назвала три причины возникновения функциональных когнитивных расстройств.
Тотальный информационный шум, малоподвижный образ жизни и хронический стресс могут стать причинами функциональных когнитивных нарушений в виде забывчивости и рассеянности, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинского психолога Ольгу Ланберг.
"Согласно современным исследованиям за последние 15-20 лет наблюдается 20% рост ранних когнитивных нарушений у лиц трудоспособного возраста, в возрасте 30-50 лет, это так называемые "Функциональные расстройства" и "Синдром информационной усталости". Большое влияние на эту тенденцию оказывает образ жизни современного человека Homo informaticus", — пояснила она.
По словам специалиста, одной из причин функциональных когнитивных расстройств может стать тотальный информационный шум. Сегодня стрессогенная информация обрушивается на человека в таких объемах, в которых мозгу и психике сложно ее усвоить, переработать, и адаптировать. Это может вызвать хронический стресс, влияющий непосредственно на мозг, из-за чего возникают забывчивость и рассеянность.
"Вторая причина – гиподинамия. Работа за компьютером по 8-10 часов в день, домой на машине, поели, затем отдых с телефоном, информационный скроллинг. Ухудшается кровоснабжение мозга, кора головного мозга недополучает кислород. Нет возможностей снизить уровень тревоги, "утилизировать" через физическую активность накопленный за день стресс", — добавила психолог.
Третья причина – генетическая предрасположенность.
"Мы не можем остановить технический прогресс, но можем помочь своей психике оставаться как можно дольше пластичной, не перегружать свой мозг излишней фоновой стимуляцией", — сказала Ланберг.
Она рекомендует при появлении подобных "звоночков" не паниковать, но и не игнорировать их. В первую очередь обратиться к врачу неврологу, пройти все необходимые исследования, чтобы исключить различные заболевания или своевременно их диагностировать. Если невролог сочтет нужным, направит к нейропсихологу – для прохождения нейропсихологической диагностики когнитивных функций.
"Я бы также рекомендовала обратиться к медицинскому психологу или врачу- психотерапевту для того, чтобы снизить влияние стрессовых ситуаций, травматических переживаний на свое психическое состояние", — резюмировала Ольга Ланберг.
Вчера, 22:02