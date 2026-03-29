Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20260329/pochemu-voznikayut-zabyvchivost-i-rasseyannost-56574429.html
Психолог: Почему возникают забывчивость и рассеянность
Sputnik Узбекистан
Специалист назвала три причины возникновения функциональных когнитивных расстройств
2026-03-29T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
психология
память
стресс
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/01/54602638_0:32:611:376_1920x0_80_0_0_29eb6b348550c7c26a2df92732b967c1.jpg
https://uz.sputniknews.ru/20260328/vrach-chem-nelzya-zapivat-edu-56561907.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/01/54602638_34:0:577:407_1920x0_80_0_0_07490cf9a084fd0f76e7087237f8179c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
22:03 29.03.2026
© FotoКак не доводить себя до выгорания в 2026 году
Как не доводить себя до выгорания в 2026 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2026
© Foto
Подписаться
Тотальный информационный шум, малоподвижный образ жизни и хронический стресс могут стать причинами функциональных когнитивных нарушений в виде забывчивости и рассеянности, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинского психолога Ольгу Ланберг.
"Согласно современным исследованиям за последние 15-20 лет наблюдается 20% рост ранних когнитивных нарушений у лиц трудоспособного возраста, в возрасте 30-50 лет, это так называемые "Функциональные расстройства" и "Синдром информационной усталости". Большое влияние на эту тенденцию оказывает образ жизни современного человека Homo informaticus", — пояснила она.
По словам специалиста, одной из причин функциональных когнитивных расстройств может стать тотальный информационный шум. Сегодня стрессогенная информация обрушивается на человека в таких объемах, в которых мозгу и психике сложно ее усвоить, переработать, и адаптировать. Это может вызвать хронический стресс, влияющий непосредственно на мозг, из-за чего возникают забывчивость и рассеянность.
"Вторая причина – гиподинамия. Работа за компьютером по 8-10 часов в день, домой на машине, поели, затем отдых с телефоном, информационный скроллинг. Ухудшается кровоснабжение мозга, кора головного мозга недополучает кислород. Нет возможностей снизить уровень тревоги, "утилизировать" через физическую активность накопленный за день стресс", — добавила психолог.
Третья причина – генетическая предрасположенность.
"Мы не можем остановить технический прогресс, но можем помочь своей психике оставаться как можно дольше пластичной, не перегружать свой мозг излишней фоновой стимуляцией", — сказала Ланберг.
Она рекомендует при появлении подобных "звоночков" не паниковать, но и не игнорировать их. В первую очередь обратиться к врачу неврологу, пройти все необходимые исследования, чтобы исключить различные заболевания или своевременно их диагностировать. Если невролог сочтет нужным, направит к нейропсихологу – для прохождения нейропсихологической диагностики когнитивных функций.
"Я бы также рекомендовала обратиться к медицинскому психологу или врачу- психотерапевту для того, чтобы снизить влияние стрессовых ситуаций, травматических переживаний на свое психическое состояние", — резюмировала Ольга Ланберг.
Девушка пьет воду. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2026
Это интересно
Врач: Чем нельзя запивать еду
Вчера, 22:02
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0