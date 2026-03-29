Психолог: Почему возникают забывчивость и рассеянность

Специалист назвала три причины возникновения функциональных когнитивных расстройств

2026-03-29T22:03+0500

Тотальный информационный шум, малоподвижный образ жизни и хронический стресс могут стать причинами функциональных когнитивных нарушений в виде забывчивости и рассеянности, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинского психолога Ольгу Ланберг.По словам специалиста, одной из причин функциональных когнитивных расстройств может стать тотальный информационный шум. Сегодня стрессогенная информация обрушивается на человека в таких объемах, в которых мозгу и психике сложно ее усвоить, переработать, и адаптировать. Это может вызвать хронический стресс, влияющий непосредственно на мозг, из-за чего возникают забывчивость и рассеянность.Третья причина – генетическая предрасположенность.Она рекомендует при появлении подобных "звоночков" не паниковать, но и не игнорировать их. В первую очередь обратиться к врачу неврологу, пройти все необходимые исследования, чтобы исключить различные заболевания или своевременно их диагностировать. Если невролог сочтет нужным, направит к нейропсихологу – для прохождения нейропсихологической диагностики когнитивных функций.

