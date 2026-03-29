Ушаков: Россия призывает США исполнить договоренности на Аляске
Помощник президента РФ дал интервью журналисту Павлу Зарубину.
2026-03-29T16:36+0500
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik
. Россия призывает американских коллег исполнить то, о чем договорились страны в Анкоридже на Аляске, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Знаете, я, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо", — сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, в ответ на на вопрос, почему американцы не могут потребовать от Киева исполнять договоренности, достигнутые в ходе саммита на Аляске.
Другие заявления Юрия Ушакова:
Россия на сто процентов доверяет только себе;
РФ при взаимодействии с иностранными партнерами руководствуется поговоркой "доверяй, но проверяй";
США высказали ряд интересных предложений по урегулированию кризиса на Украине, но пока они не реализуются;
США могли бы реально "нажать и повлиять" на Киев.