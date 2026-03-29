Ученые Узбекистана и Индии создали международный научный журнал
© iStock / Cecilie_ArcursРукопожатие. Архивное фото
© iStock / Cecilie_Arcurs
Подписаться
Издание, объединившее усилия ведущих востоковедов, лингвистов и историков Центральной и Южной Азии, призвано стать важным инструментом "мягкой силы", помогающим укреплять взаимопонимание между народами.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ученые Узбекистана и Индии создали международный научный журнал, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"Ученые Узбекистана и Индии создали международный научный журнал
Ученые Узбекистана и Индии создали международный научный журнал
© ИА "Дунё"
“В Индии увидел свет первый выпуск международного научного журнала "Суз.ин" ("Suz.in"), который стал результатом сотрудничества академических школ Узбекистана и Индии. Название издания, которое переводится "слово", символизирует стремление через научную мысль раскрыть глубокие исторические и культурные переплетения дружественных народов двух регионов”, — говорится в сообщении.
Издание объединило усилия ведущих востоковедов, лингвистов и историков Центральной и Южной Азии.
Председатель редакционного совета — известный индийский востоковед, профессор Ахлак Ахмад Ахан, который руководит Центром персидских и центральноазиатских исследований Университета Джавахарлала Неру. Главным редактором журнала стала профессор Хулкар Хамроева, представляющая Государственную академию хореографии Узбекистана.
В первый выпуск вошли научные статьи ученых и исследователей из Узбекистана, Индии и Казахстана.
В фокусе внимания исследователей — исторические связи народов Центральной и Южной Азии, общие страницы культурного кода, а также наследие великих мыслителей Алишера Навои, Захириддина Мухаммада Бабура и других классиков, чьи труды веками служили основой для диалога между регионами.
“Запуск этого журнала будет служит популяризации богатого наследия наших предков, а также станет своеобразным инкубатором новых идей для молодых ученых, укрепляя научно-академический фундамент между Ташкентом и Дели”, — сказала Хулкар Хамроева.
По мнению экспертов, запуск журнала имеет стратегическое значение для дальнейшего укрепления научно-академических связей между Центральной и Южной Азией.
“В условиях растущей потребности в устойчивых гуманитарных мостах "Суз.ин" создает постоянно действующую площадку для диалога, обмена методиками исследований и подготовки нового поколения ученых, владеющих комплексным взглядом на историю региона”, — говорится в сообщении.