Ученые Узбекистана и Индии создали международный научный журнал

Издание, объединившее усилия ведущих востоковедов, лингвистов и историков Центральной и Южной Азии, призвано стать важным инструментом "мягкой силы", помогающим укреплять взаимопонимание между народами

2026-03-29T12:25+0500

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ученые Узбекистана и Индии создали международный научный журнал, сообщает ИА "Дунё".Издание объединило усилия ведущих востоковедов, лингвистов и историков Центральной и Южной Азии.Председатель редакционного совета — известный индийский востоковед, профессор Ахлак Ахмад Ахан, который руководит Центром персидских и центральноазиатских исследований Университета Джавахарлала Неру. Главным редактором журнала стала профессор Хулкар Хамроева, представляющая Государственную академию хореографии Узбекистана.В первый выпуск вошли научные статьи ученых и исследователей из Узбекистана, Индии и Казахстана.В фокусе внимания исследователей — исторические связи народов Центральной и Южной Азии, общие страницы культурного кода, а также наследие великих мыслителей Алишера Навои, Захириддина Мухаммада Бабура и других классиков, чьи труды веками служили основой для диалога между регионами.По мнению экспертов, запуск журнала имеет стратегическое значение для дальнейшего укрепления научно-академических связей между Центральной и Южной Азией.“В условиях растущей потребности в устойчивых гуманитарных мостах "Суз.ин" создает постоянно действующую площадку для диалога, обмена методиками исследований и подготовки нового поколения ученых, владеющих комплексным взглядом на историю региона”, — говорится в сообщении.

