В Узбекистане молодых заключенных обучат современным профессиям — указ президента
2026-03-29T18:03+0500
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
В Узбекистане молодых заключенных будут обучать современным профессиям. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает
Минюст.
Цель — профессиональная подготовка этой категории граждан, их социальная адаптация после освобождения и профилактика повторных преступлений.
Документ предусматривает обучение заключенных в возрасте от 18 до 30 лет современным профессиям, иностранным языкам, формирование у них профессиональных навыков, востребованных на рынке труда.
В рамках реализации национального социального проекта "Второй шанс" с 1 июня 2026-го систему обучения внедрят в исправительных учреждениях Ташкента, Навои и Кашкадарьи, а с 1 марта 2027 года — в остальных регионах республики.
в исправительных учреждениях организуют курсы продолжительностью от 8 до 12 месяцев;
курсы будут включать изучение иностранных языков (английский, русский, китайский и др.) и интенсивные программы по цифровым профессиям;
по завершении курсов молодые осужденные, освоившие программы, будут получать электронные сертификаты.