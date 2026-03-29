В Узбекистане молодых заключенных обучат современным профессиям — указ президента

В рамках реализации национального социального проекта "Второй шанс" с 1 июня 2026-го систему обучения внедрят в исправительных учреждениях Ташкента, Навои и Кашкадарьи, а с 1 марта 2027 года — в остальных регионах республики

2026-03-29T18:03+0500

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистане молодых заключенных будут обучать современным профессиям. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Минюст.Цель — профессиональная подготовка этой категории граждан, их социальная адаптация после освобождения и профилактика повторных преступлений.Документ предусматривает обучение заключенных в возрасте от 18 до 30 лет современным профессиям, иностранным языкам, формирование у них профессиональных навыков, востребованных на рынке труда.В рамках реализации национального социального проекта "Второй шанс" с 1 июня 2026-го систему обучения внедрят в исправительных учреждениях Ташкента, Навои и Кашкадарьи, а с 1 марта 2027 года — в остальных регионах республики.В соответствии с ней:

