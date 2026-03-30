Доцента бухарского вуза признали лучшим педагогом СНГ

По признанию самого педагога, это звание стало для него не только высокой оценкой труда, но и мощным стимулом для дальнейшего профессионального роста и саморазвития

2026-03-30T16:59+0500

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Казахстане подвели итоги международного конкурса "Лучший педагог СНГ". Среди преподавателей высших учебных заведений победу одержал представитель Узбекистана Максим Цуканов, удостоенный диплома, нагрудного знака и статуэтки конкурса, сообщает корреспондент Sputnik.За этим успехом — годы упорного труда, поиска и преданности профессии. Максим Цуканов родился в 1986 году в семье военнослужащего. Уже в школьные годы он проявлял настойчивость и целеустремленность. К примеру, в 2002 году экстерном окончил 11-й класс школы № 2 в Бухаре.Первое профессиональное образование он получил в колледже туризма, где в 2006 году освоил специальность в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Однако именно в этот период он понял, что его истинное призвание — преподавание. Сделав осознанный выбор, Максим поступил на бюджет в Бухарский технологический институт пищевой и легкой промышленности.Студенческие годы стали для него временем активного профессионального становления. Он обучался на факультете нефтегазовой промышленности, а после получения степени бакалавра продолжил образование в магистратуре. Параллельно с учебой начал преподавать в Бухарском профессиональном колледже нефтяной и газовой промышленности, где приобрел первый опыт работы со студентами.Уже на втором курсе магистратуры Максиму предложили должность ассистента-преподавателя в родном вузе, который впоследствии был преобразован в Бухарский инженерно-технический институт высоких технологий. В 2012 году он получил степень магистра и продолжил научно-педагогическую деятельность в качестве докторанта.Следующим важным этапом стало повышение квалификации в Москве, а именно в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина, что позволило ему углубить профессиональные знания и расширить научные горизонты.За 16 лет педагогической деятельности Максим Цуканов зарекомендовал себя как грамотный и чуткий педагог. К слову, еще в студенческие годы он был удостоен стипендии фонда "Истеъдод", а позже стал призером конкурса в нефтегазовой отрасли, как самый преданный наставник.Два года назад Максим Николаевич успешно защитил диссертацию и получил степень PhD. Сегодня он работает доцентом кафедры "Технология переработки нефти и газа" в родном вузе, ныне — Бухарский государственный технический университет.Интересно, что несмотря на насыщенный график, педагог находит время и для личных увлечений. Он занимается спортом, играет в баскетбол, футбол и шашки.Цуканов признается, что звание "Лучший педагог СНГ" стало для него не только высокой оценкой его труда, но и мощным стимулом для дальнейшего профессионального роста и саморазвития.

