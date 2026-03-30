https://uz.sputniknews.ru/20260330/kakoy-produkt-snijaet-risk-razvitiya-onkologii-56584597.html
Врач рассказала, какой продукт значительно снижает риск развития онкологии
Sputnik Узбекистан
Сохранение полезных бактерий и улучшение микробного метаболизма в толстой кишке связано со снижением частоты предраковых поражений
это интересно
мнение эксперта
сухофрукты
сливы
онкология
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0a/50440741_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_e5a46709a12466094b595578bcb5452c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/0a/50440741_64:0:973:682_1920x0_80_0_0_62a9eb09d7dec1928682db67e6d3a806.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
продукт риск развитие онкология снижение
Чернослив и сливы могут снизить риск развития некоторых видов злокачественных образований, особенно рака кишечника, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Daily Mail.
"Сливы могут способствовать сохранению полезных бактерий и улучшению микробного метаболизма в толстой кишке, что, согласно исследованиям на животных, связано со снижением частоты предраковых поражений", — приводит издание слова врача-диетолога Хание Видмар.
Как отмечается в публикации, полезные свойства чернослива обусловлены высоким содержанием в нем клетчатки и фенольных соединений, которые способствуют оздоровлению кишечника и оказывают антиоксидантное действие.
"Сливы содержат фенольные соединения, которые действуют как антиоксиданты. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые представляют собой нестабильные молекулы, способные повреждать ДНК и клетки, способствуя развитию рака", — указано в статье.
Хание Видмар рекомендует употреблять от трех до пяти сухофруктов в день для поддержки организма и дополнительного потребления клетчатки.