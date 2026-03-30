Мирзиёев: Несмотря на позитивную динамику, ни один руководитель не вправе расслабляться
17:30 30.03.2026 (обновлено: 18:07 30.03.2026)
© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев ознакомился с экономическими показателями в первом квартале 2026 года
Главе республики представили меры по сохранению и поддержке темпов экономического роста.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Несмотря на позитивную динамику, ни один руководитель не вправе расслабляться, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с информацией о мерах по сохранению и поддержке темпов экономического роста. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Речь шла об обеспечении прогнозных экономических показателей в первом квартале 2026-го и смягчении негативного влияния нестабильной ситуации на мировом рынке на национальную экономику.
Согласно озвученным данным, за первые два месяца текущего года промышленность в Узбекистане выросла на 7,7%, сфера услуг — на 15,4%, экспорт составил $3,5 млрд, привлечено $8,3 млрд иностранных инвестиций.
Кроме того,
с начала года на социально-экономическое развитие 9 областей из республиканского бюджета дополнительно направлено 2,3 трлн сумов и $500 млн;
для 33 районов и 330 махаллей с "обликом Нового Узбекистана", в местные бюджеты выделено 3,9 трлн сумов. Для 37 сложных районов и 903 махаллей в общей сложности направлено 3,9 трлн сумов, а также 1,3 трлн сумов из местных бюджетов;
на первом этапе для реализации 283 драйверных проектов выделен 1 трлн сумов.
“До конца года на реализацию проектов по развитию инфраструктуры оживленных улиц, прибрежных и придорожных зон будет направлено в общей сложности 1,2 триллиона сумов, на улучшение инфраструктуры 150 махаллей с высоким туристическим потенциалом — 450 миллиардов сумов, на создание 50 промышленных микроцентров в 400 махаллях — 150 миллиардов сумов”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечалось, что стремительное обострение международной обстановки оказывает дополнительное давление на стабильность отраслей экономики, внешнеторговых маршрутов и импортных цен. В таких условиях руководитель каждой отрасли и региона должен заранее оценивать ситуацию и действовать проактивно на основе различных сценариев.
Подчеркивалась важность удержания инфляции в пределах 6–6,5% в этом году.
Так, резкое повышение мировых цен на нефть влияет на себестоимость транспортных услуг и нефтехимической продукции, рост цен наблюдается также на полиэтилен и полипропилен.
“В связи с этим поставлена задача принять оперативные меры по импорту основных продуктов питания, решению транспортно-логистических вопросов и использованию альтернативных маршрутов”, — говорится в сообщении.
Говорили и о важности оперативного решения проблем предпринимателей, связанных с сырьем, рынками сбыта и кредитами.
Одним из главных вопросов, поднимаемых экспортерами, является транспорт и логистика, серьезную озабоченность вызывают сбои в экспортных грузоперевозках и рост цен в связи с текущими событиями в мире.
В связи с этим, президент поручил принять меры по усилению тесного взаимодействия с соседними странами по вопросам транспорта и торговли, организации экспорта продуктов питания воздушным транспортом, а также введению льготных тарифов для предпринимателей.
Предметом обсуждения стал также вопрос иностранных инвестиций. Отмечалось, что напряженная международная обстановка может повлиять на реализацию отдельных проектов. Исходя из этого, поставлена задача по постоянному анализу каждого реализуемого проекта и налаживанию ежедневного диалога с инвесторами.
Рассмотрели и динамику кредитов, выделяемых для поддержки бизнеса в банковско-финансовом секторе.
“Глава государства подчеркнул, что, несмотря на позитивную динамику, ни один руководитель не вправе расслабляться. Отмечена необходимость в условиях текущей сложной ситуации заблаговременно выявлять риски, работать на основе четких планов по их минимизации, а также оперативно решать возникающие проблемы в отраслях и регионах, не дожидаясь их обострения”, — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев дал конкретные поручения ответственным лицам по сдерживанию инфляции, обеспечению показателей промышленности и экспорта, ускорению реализации инвестпроектов, а также устранению возможных проблем в банковской системе и строительных программах.