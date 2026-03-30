https://uz.sputniknews.ru/20260330/mirziyoev-nesmotrya-na-pozitivnuyu-dinamiku-ni-odin-rukovoditel-ne-vprave-rasslablyatsya-56599030.html

Мирзиёев: Несмотря на позитивную динамику, ни один руководитель не вправе расслабляться

Sputnik Узбекистан

Главе республики представили меры по сохранению и поддержке темпов экономического роста

2026-03-30T17:30+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

экономика

рост экономики

инвестиции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1e/56598461_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_afd9c236d0787a69477c531ed3dfdec8.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Несмотря на позитивную динамику, ни один руководитель не вправе расслабляться, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с информацией о мерах по сохранению и поддержке темпов экономического роста. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Речь шла об обеспечении прогнозных экономических показателей в первом квартале 2026-го и смягчении негативного влияния нестабильной ситуации на мировом рынке на национальную экономику.Согласно озвученным данным, за первые два месяца текущего года промышленность в Узбекистане выросла на 7,7%, сфера услуг — на 15,4%, экспорт составил $3,5 млрд, привлечено $8,3 млрд иностранных инвестиций.Кроме того,Вместе с тем отмечалось, что стремительное обострение международной обстановки оказывает дополнительное давление на стабильность отраслей экономики, внешнеторговых маршрутов и импортных цен. В таких условиях руководитель каждой отрасли и региона должен заранее оценивать ситуацию и действовать проактивно на основе различных сценариев.Подчеркивалась важность удержания инфляции в пределах 6–6,5% в этом году.Так, резкое повышение мировых цен на нефть влияет на себестоимость транспортных услуг и нефтехимической продукции, рост цен наблюдается также на полиэтилен и полипропилен.Говорили и о важности оперативного решения проблем предпринимателей, связанных с сырьем, рынками сбыта и кредитами.Одним из главных вопросов, поднимаемых экспортерами, является транспорт и логистика, серьезную озабоченность вызывают сбои в экспортных грузоперевозках и рост цен в связи с текущими событиями в мире.В связи с этим, президент поручил принять меры по усилению тесного взаимодействия с соседними странами по вопросам транспорта и торговли, организации экспорта продуктов питания воздушным транспортом, а также введению льготных тарифов для предпринимателей.Предметом обсуждения стал также вопрос иностранных инвестиций. Отмечалось, что напряженная международная обстановка может повлиять на реализацию отдельных проектов. Исходя из этого, поставлена задача по постоянному анализу каждого реализуемого проекта и налаживанию ежедневного диалога с инвесторами.Рассмотрели и динамику кредитов, выделяемых для поддержки бизнеса в банковско-финансовом секторе.Шавкат Мирзиёев дал конкретные поручения ответственным лицам по сдерживанию инфляции, обеспечению показателей промышленности и экспорта, ускорению реализации инвестпроектов, а также устранению возможных проблем в банковской системе и строительных программах.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

