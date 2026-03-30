рус
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
Стороны серьезно обеспокоены острой обстановкой на Ближнем Востоке и нарастающей напряженностью в регионе
2026-03-30T09:50+0500
2026-03-30T10:27+0500
09:50 30.03.2026 (обновлено: 10:27 30.03.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону
Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Наследным принцем, Председателем Совета Министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Собеседники еще раз поздравили друг друга с прошедшим праздником Рамазан хайит — Ийд аль-Фитр. Они также выразили обеспокоенность обстановкой на Ближнем Востоке.
“Отмечено, что стороны серьезно обеспокоены острой обстановкой на Ближнем Востоке и нарастающей напряженностью в регионе. Подчеркнуто, что недопущение дальнейшей эскалации и полное урегулирование отвечают не только интересам государств региона, но и целям обеспечения глобальной стабильности”, — говорится в сообщении.
Мирзиёев отметил, что в это непростое время Узбекистан солидарен с руководством и братским народом Саудовской Аравии и выразил всестороннюю поддержку взвешенному и мудрому курсу Королевства.
“Президент Узбекистана также выразил особую признательность Его Величеству Королю Салману бин Абдулазизу Аль Сауду и Наследному принцу за практическое содействие и созданные благоприятные условия для граждан нашей страны, совершающих в настоящее время обряды Умры в Саудовской Аравии”, — говорится в сообщении.
В свою очередь Мухаммад бин Салман Аль Сауд заявил, что высоко ценит искреннюю доброжелательность и дружескую поддержку лидера Узбекистана.
“Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне и скоординированные совместные усилия в целях вывода двусторонних и многосторонних отношений на новый уровень”, — говорится в сообщении.
