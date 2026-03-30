Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
Стороны серьезно обеспокоены острой обстановкой на Ближнем Востоке и нарастающей напряженностью в регионе
2026-03-30T09:50+0500
2026-03-30T09:50+0500
2026-03-30T10:27+0500
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Наследным принцем, Председателем Совета Министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Собеседники еще раз поздравили друг друга с прошедшим праздником Рамазан хайит — Ийд аль-Фитр. Они также выразили обеспокоенность обстановкой на Ближнем Востоке.Мирзиёев отметил, что в это непростое время Узбекистан солидарен с руководством и братским народом Саудовской Аравии и выразил всестороннюю поддержку взвешенному и мудрому курсу Королевства.В свою очередь Мухаммад бин Салман Аль Сауд заявил, что высоко ценит искреннюю доброжелательность и дружескую поддержку лидера Узбекистана.“Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне и скоординированные совместные усилия в целях вывода двусторонних и многосторонних отношений на новый уровень”, — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
09:50 30.03.2026 (обновлено: 10:27 30.03.2026)
Стороны серьезно обеспокоены острой обстановкой на Ближнем Востоке и нарастающей напряженностью в регионе.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Наследным принцем, Председателем Совета Министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Собеседники еще раз поздравили друг друга с прошедшим праздником Рамазан хайит — Ийд аль-Фитр. Они также выразили обеспокоенность обстановкой на Ближнем Востоке.
“Отмечено, что стороны серьезно обеспокоены острой обстановкой на Ближнем Востоке и нарастающей напряженностью в регионе. Подчеркнуто, что недопущение дальнейшей эскалации и полное урегулирование отвечают не только интересам государств региона, но и целям обеспечения глобальной стабильности”, — говорится в сообщении.
Мирзиёев отметил, что в это непростое время Узбекистан солидарен с руководством и братским народом Саудовской Аравии и выразил всестороннюю поддержку взвешенному и мудрому курсу Королевства.
“Президент Узбекистана также выразил особую признательность Его Величеству Королю Салману бин Абдулазизу Аль Сауду и Наследному принцу за практическое содействие и созданные благоприятные условия для граждан нашей страны, совершающих в настоящее время обряды Умры в Саудовской Аравии”, — говорится в сообщении.
В свою очередь Мухаммад бин Салман Аль Сауд заявил, что высоко ценит искреннюю доброжелательность и дружескую поддержку лидера Узбекистана.
“Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне и скоординированные совместные усилия в целях вывода двусторонних и многосторонних отношений на новый уровень”, — говорится в сообщении.