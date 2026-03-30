Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии

Стороны серьезно обеспокоены острой обстановкой на Ближнем Востоке и нарастающей напряженностью в регионе

2026-03-30T09:50+0500

2026-03-30T10:27+0500

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Наследным принцем, Председателем Совета Министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Собеседники еще раз поздравили друг друга с прошедшим праздником Рамазан хайит — Ийд аль-Фитр. Они также выразили обеспокоенность обстановкой на Ближнем Востоке.Мирзиёев отметил, что в это непростое время Узбекистан солидарен с руководством и братским народом Саудовской Аравии и выразил всестороннюю поддержку взвешенному и мудрому курсу Королевства.В свою очередь Мухаммад бин Салман Аль Сауд заявил, что высоко ценит искреннюю доброжелательность и дружескую поддержку лидера Узбекистана.“Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне и скоординированные совместные усилия в целях вывода двусторонних и многосторонних отношений на новый уровень”, — говорится в сообщении.

