В Узбекистане создадут Ташкентский международный финансовый центр

Соответствующий указ подписал глава республики. Документ предусматривает учреждение центра, а также Ташкентского международного коммерческого суда в его структуре

2026-03-31T15:15+0500

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Ташкентского международного финансового центра, сообщает Минюст.Документ также предусматривает учреждение в структуре центра Ташкентского международного коммерческого суда, состоящего из суда первой инстанции и апелляционной инстанции.На территории центра введут специальный правовой режим, закрепляемый конституционным законом.На ней разрешат такие виды финансовой деятельности, как банковские и инвестиционные операции, страхование, работа с цифровыми и криптоактивами, деятельность на рынке ценных бумаг, платежные системы, исламское и "зеленое" финансирование, финансовые технологии, а также аудиторские, консалтинговые и юридические услуги.Органы управления центра наделят полномочиями принимать нормативно-правовые акты, регулирующие сферы гражданского, корпоративного, коммерческого, финансового, банковского и налогового права, вопросы госзакупок, трудовых отношений, а также защиты персональных данных.На территории центра будут применять нормы английского общего права и принципы справедливости.

