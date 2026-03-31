Врач: в чем польза яиц для здоровья
Яйца — привычная и доступная пища, которая входит в рацион почти каждого человека. Из них можно приготовить много разных блюд или использовать для быстрого перекуса. Они помогают в работе многих систем организма, включая иммунную, костную и репродуктивную
22:03 31.03.2026
Яйца приносят пользу организму благодаря содержанию питательных веществ и витаминов: яичный белок содержит все девять незаменимых аминокислот, которые нужны для строительства и обновления клеток, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Маргариту Белоусову.

"Яйцо — продукт, который приносит пользу организму за счет ценных питательных веществ. Например, в его белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может образовать самостоятельно, но они необходимы для строительства и обновления клеток", — пояснила специалист.

Также в яйце содержится витамин А — он важен для зрения и здоровья кожи, витамины группы В, участвующие в работе нервной системы, витамин Е, помогающий защищать клетки от повреждения свободными радикалами, которые образуются в результате обменных процессов. Кроме того, яйца — один из пищевых источников витамина D, который необходим для работы иммунной системы, добавила врач.
Она также рассказала, что в яйцах присутствуют различные микроэлементы. Так, холин играет важную роль в поддержании работы головного мозга, позволяя улучшить память и концентрацию. А селен и цинк необходимы для поддержания иммунитета, железо — для работы кроветворной системы.
