Какие цветы могут вызвать головные боли
Какие цветы могут вызвать головные боли
Биолог: Сок некоторых весенних цветов ядовит, а его попадание в организм человека грозит плохими последствиями
2026-04-01T22:01+0500
2026-04-01T22:01+0500
2026-04-01T22:01+0500
Нарциссы и гиацинты могут вызвать у чувствительных людей головные боли и головокружение, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата биологических наук, научного сотрудника Ботанического сада МГУ Алексея Филина.Биолог предупредил, что сок этих цветов ядовит, а его попадание в организм человека грозит плохими последствиями.Чтобы случайно не отравиться, Алексей Филин советует после подрезки букета тщательно вымыть руки, а цветы держать подальше от детей.
Какие цветы могут вызвать головные боли
Биолог: сок некоторых весенних цветов ядовит, а его попадание в организм человека грозит плохими последствиями.
Нарциссы и гиацинты могут вызвать у чувствительных людей головные боли и головокружение, сообщает РИА Новости
со ссылкой на кандидата биологических наук, научного сотрудника Ботанического сада МГУ Алексея Филина.
"Цветущие растения, которые в дикой природе не встречаются, но их очень часто любят дарить весной в виде букетов, например нарциссы и гиацинты, у которых очень сильный запах, который в большой концентрации может вызывать у чувствительных людей головокружения и головные боли", — пояснил он.
Биолог предупредил, что сок этих цветов ядовит, а его попадание в организм человека грозит плохими последствиями.
Чтобы случайно не отравиться, Алексей Филин советует после подрезки букета тщательно вымыть руки, а цветы держать подальше от детей.