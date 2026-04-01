Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Какие цветы могут вызвать головные боли
Биолог: Сок некоторых весенних цветов ядовит, а его попадание в организм человека грозит плохими последствиями
2026-04-01T22:01+0500
© Depositphotos / AndrewLozovyi — Головная боль. Архивное фото
Головная боль. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2026
Биолог: сок некоторых весенних цветов ядовит, а его попадание в организм человека грозит плохими последствиями.
Нарциссы и гиацинты могут вызвать у чувствительных людей головные боли и головокружение, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата биологических наук, научного сотрудника Ботанического сада МГУ Алексея Филина.
"Цветущие растения, которые в дикой природе не встречаются, но их очень часто любят дарить весной в виде букетов, например нарциссы и гиацинты, у которых очень сильный запах, который в большой концентрации может вызывать у чувствительных людей головокружения и головные боли", — пояснил он.
Биолог предупредил, что сок этих цветов ядовит, а его попадание в организм человека грозит плохими последствиями.
Чтобы случайно не отравиться, Алексей Филин советует после подрезки букета тщательно вымыть руки, а цветы держать подальше от детей.
