Шавкат Мирзиёев дал старт созданию Национального дендрологического парка в Ташкенте

Шавкат Мирзиёев дал старт созданию Национального дендрологического парка в Ташкенте

Также глава республики принял участие в мероприятии по высадке деревьев в рамках общенационального проекта "Яшил макон".

2026-04-01T14:49+0500

2026-04-01T14:49+0500

2026-04-01T15:32+0500

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в мероприятии по высадке деревьев в рамках общенационального проекта "Яшил макон" и дал старт созданию Национального дендрологического парка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Общенациональный проект "Яшил макон", в рамках которого ежегодно высаживают 200 млн саженцев, реализуют в республике в течение последних пяти лет.За короткий период уровень озеленения в республике увеличился с 8% до 14,2%. В указе, подписанном президентом Узбекистана на прошлой неделе, поставлена цель — довести общий уровень озеленения в стране до 30%, а площадь зеленых зон на душу населения — до 10 квадратных метров к 2030 году.Для этого:Кроме того,Президент предложил еще больше расширить участие населения и депутатов в создании зеленых территорий на местах:Глава республики призвал председателей махаллей, представителей старшего поколения, женщин-активисток и всех активных жителей более широко продвигать национальные обычаи, традиции и ценности на местах, создавая клубы и объединения, возглавить посадку саженцев и цветов на каждой улице, в каждом доме, вдоль дорог, а также деревьев и кустарников на лугах.Национальный дендрологический парк, строительству которого дал старт президент, займет 108 гектаров. Уже в этом году здесь введут в эксплуатацию строящиеся по принципу "наука – проект – практика" лабораторию "in vitro", центры лекарственных растений, семеноводства и селекции.Руководитель страны поблагодарил председателя Форума ООН по лесам Исмаила Белена, директора секретариата форума Жульет Биао, представителей дипкорпуса зарубежных государств в Узбекистане и всех участников.“В завершение мероприятия Президент Шавкат Мирзиёев вместе с участниками высадил декоративные саженцы на первых 5 гектарах Национального дендрологического парка. В это же время около 21 тысячи наших соотечественников во всех регионах нашей республики высадили 88 тысяч саженцев еще на 164 гектарах”, — говорится в сообщении.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев старт национальный денрологический парк ташкент яшил макон