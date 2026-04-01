Шавкат Мирзиёев дал старт созданию Национального дендрологического парка в Ташкенте
14:49 01.04.2026 (обновлено: 15:32 01.04.2026)
© telegram sputnikuzbekistan
Также глава республики принял участие в мероприятии по высадке деревьев в рамках общенационального проекта "Яшил макон".
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в мероприятии по высадке деревьев в рамках общенационального проекта "Яшил макон" и дал старт созданию Национального дендрологического парка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Общенациональный проект "Яшил макон", в рамках которого ежегодно высаживают 200 млн саженцев, реализуют в республике в течение последних пяти лет.
За короткий период уровень озеленения в республике увеличился с 8% до 14,2%. В указе, подписанном президентом Узбекистана на прошлой неделе, поставлена цель — довести общий уровень озеленения в стране до 30%, а площадь зеленых зон на душу населения — до 10 квадратных метров к 2030 году.
Для этого:
в Сурхандарьинской области на площади 10 тыс. гектаров создадут "зеленое пространство", в Сырдарьинской области — "зеленый барьер" протяженностью 84 километра;
новые леса появятся на 1 млн гектаров пустынных земель в Каракалпакстане, на 300 тыс. гектаров в Навои и Бухаре и на 85 тыс. гектаров в Хорезме;
каждый хоким области будет ответственен за создание ботанических садов и дендрологических парков на площади не менее 100 гектаров, а также организацию не менее 20 тенистых прогулочных аллей.
“Отмечено, что в нынешних условиях, когда вопросы экологии и здоровья населения становятся наиболее актуальными, особую значимость обретают рекомендации Международного центра молекулярной аллергологии по подбору и посадке адаптированных к местным условиям видов деревьев”, — говорится в сообщении.
Кроме того,
с этого года в каждом регионе наладят деятельность "зеленых" техникумов, где на основе дуального образования ежегодно планируют подготавливать 10 тыс. специалистов;
ботанические сады и дендрологические парки станут базой для практики учащихся этих техникумов, а также научно-исследовательской площадкой для ученых.
Президент предложил еще больше расширить участие населения и депутатов в создании зеленых территорий на местах:
если ранее в рамках программы "Мой сад" на каждый проект из бюджета выделяли до 250 млн сумов, то теперь эту сумму увеличат до 400 млн сумов;
для каждого зеленого сада и общественного парка будут выделять до 1 гектара земли — на участках, выбранных самими жителями, расположенных вблизи мест проживания и, что особенно важно, обеспеченных водоснабжением.
“Начиная с текущего сезона каждому депутату Законодательной палаты Олий Мажлиса также будет выделено по 412 миллионов сумов для создания зеленой зоны и зеленого сада в своем избирательном округе”, — говорится в сообщении.
Глава республики призвал председателей махаллей, представителей старшего поколения, женщин-активисток и всех активных жителей более широко продвигать национальные обычаи, традиции и ценности на местах, создавая клубы и объединения, возглавить посадку саженцев и цветов на каждой улице, в каждом доме, вдоль дорог, а также деревьев и кустарников на лугах.
Национальный дендрологический парк, строительству которого дал старт президент, займет 108 гектаров. Уже в этом году здесь введут в эксплуатацию строящиеся по принципу "наука – проект – практика" лабораторию "in vitro", центры лекарственных растений, семеноводства и селекции.
Руководитель страны поблагодарил председателя Форума ООН по лесам Исмаила Белена, директора секретариата форума Жульет Биао, представителей дипкорпуса зарубежных государств в Узбекистане и всех участников.
“В завершение мероприятия Президент Шавкат Мирзиёев вместе с участниками высадил декоративные саженцы на первых 5 гектарах Национального дендрологического парка. В это же время около 21 тысячи наших соотечественников во всех регионах нашей республики высадили 88 тысяч саженцев еще на 164 гектарах”, — говорится в сообщении.