Центр исламской цивилизации в Ташкенте — фото уникального комплекса
18:15 01.04.2026 (обновлено: 09:40 02.04.2026)
Подписаться
Эксклюзив
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik, Бахром Хатамов. Недавно в Ташкенте официально открыли Центр исламской цивилизации — масштабный научно-культурный комплекс, созданный по инициативе президента Узбекистана. Расположенный рядом с одним из важнейших духовных центров Узбекистана Хазрати Имам, он уже признан одним из крупнейших подобных объектов в мире.
Проект, идея которого была озвучена на международной арене еще в 2017 году, стал символом стремления Узбекистана сохранить и популяризировать богатое наследие исламской культуры и науки. Центр объединяет музей, инновационную библиотеку, исследовательские лаборатории и образовательные пространства.
Экспозиции охватывают ключевые этапы развития региона — от доисламского периода до эпохи Ренессанса и современности. Особое внимание уделено вкладу великих ученых и мыслителей Центральной Азии в мировую цивилизацию.
"Мы уверены, что этот Центр станет мостом между прошлым и будущим, открывая миру богатое наследие нашей цивилизации", — отметил в беседе с нами пресс-секретарь Центра исламской цивилизации в Узбекистане Ўктам Усмонов.
Одним из главных экспонатов является уникальная рукопись — Коран Усмана VII века — одно из величайших сокровищ мирового исламского наследия. Также в центре представлены современные мультимедийные технологии, интерактивные выставки и научные проекты, разработанные при участии специалистов из десятков стран.
Архитектура комплекса отражает культурное разнообразие регионов Узбекистана, а его инфраструктура позволяет проводить международные форумы, научные конференции и образовательные мероприятия.
Открытие центра уже получило международное признание и стало важным шагом в укреплении гуманитарного и научного потенциала страны.