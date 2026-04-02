Диетолог рассказала, какие фрукты сохраняют полезные вещества даже весной
Диетолог рассказала, какие фрукты сохраняют полезные вещества даже весной
Весной многим хочется восполнить энергию, употребляя свежие фрукты
https://uz.sputniknews.ru/20260401/kakie-tsvety-mogut-vyzvat-golovnye-boli-56636401.html
02.04.2026
Сегодня свежими фруктами ранней весной трудно кого-то удивить, на прилавках они бывают круглый год. В основном это — урожай прошлого года. Содержат ли такие фрукты полезные для организма вещества, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.
"По весне какие фрукты очень ценные? Киви, апельсины, мандарины, яблоки. Причем яблоки в зависимости от сорта. Симиренко больше других сохраняет именно полезных свойств и витаминов. Но большое значение имеет, где выращивали фрукты, чем обрабатывали, как транспортировали и хранили. Вот эти фрукты доступны по цене и ценны для здоровья", — пояснила она.
По словам специалиста, фрукты теряют витамины и при термообработке, однако при этом в них сохраняются другие полезные вещества.

"Термически обработали, значит, уже будут потери витаминов. Срезали шкурку, тоже будут потери или не потери. Но остаются сахара, остаются микро- и макроэлементы, тот же калий в яблоках. И главное, что там остаются пищевые волокна, такие как пектин. Мы яблоко или грушу можем запечь. И вот это желе и есть пектин, который обволакивает соли тяжелых металлов, радионуклиды, холестерин, излишки сахара, выводит из организма разные патогены", — отметила эксперт.

Кроме этого, добавила она, во фруктах остается клетчатка.
"Клетчатка во фруктах не очень царапает наш желудочно-кишечный тракт. Она, в отличие от грубых волокон, служит кормом для наших полезных бактерий. Наши полезные бактерии уже в свою очередь вырабатывают ряд необходимых компонентов, которые дальше поддерживают наше здоровье, и уровень сахара, и аппетит, и уровень жиров, влияют на состояние нервной системы, поддерживают сердечно-сосудистую систему", — сказала Елена Соломатина.
Врач указала на еще один важный аспект: во фруктах есть вода, которая очень хорошо проникает в наши клетки. То есть организму не требуется большое количество энергии, чтобы жидкость переформатировать, структурировать и начать использовать, в отличие от обычной водопроводной воды, заключила она.
