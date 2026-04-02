Президент Узбекистана принял генсека "ООН Туризм" Шайху Насер Аль Новаис
В Узбекистане к 2030 году планируют довести число туристов до 20 млн
Речь шла о дальнейшем расширении многопланового и долгосрочного взаимодействия республики с этим специализированным учреждением ООН.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря "ООН Туризм" Шайху Насер Аль Новаис, находящуюся в республике с визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового и долгосрочного взаимодействия Узбекистана с этим специализированным учреждением ООН.
Глава Организации дала высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным реформам в сфере туризма:
последовательно осуществляются меры по модернизации инфраструктуры и диверсификации туристических услуг;
расширяется география авиасообщений;
в стране создают новые музеи, регулярно проводят крупные культурные мероприятия.
“За последние 8 лет число туристов, посетивших Узбекистан, выросло в 6 раз, достигнув почти 12 миллионов. К 2030 году планируется увеличить их количество до 20 миллионов, довести долю туризма в ВВП страны до 7 процентов”, — говорится в сообщении.
Собеседники с удовлетворением отметили нарастающую динамику сотрудничества между Узбекистаном и "ООН Туризм". В 2023 году в Самарканде успешно прошла Генеральная Ассамблея Организации, создана Международная академия туризма, скоро откроется Тематический офис "Туризм на Шелковом пути".
По инициативе Узбекистана приняли резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2027 года Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию партнерства, которое включает:
совершенствование международной правовой базы в области туризма;
реализацию совместных проектов;
расширение экспертного и технического взаимодействия;
подготовку высококвалифицированных кадров для туристической отрасли.