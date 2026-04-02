Битва за звание лучших по шуткам: в Ташкенте прошел студенческий КВН

Битва за звание лучших по шуткам: в Ташкенте прошел студенческий КВН

В юмористических соревнованиях приняли участие 10 студенческих команд из ведущих филиалов российских вузов

2026-04-02T10:59+0500

2026-04-02T10:59+0500

2026-04-02T10:59+0500

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов". Их уже второй год подряд организует Представительство Россотрудничества в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik. В мероприятии участвовали 10 студенческих команд из ведущих филиалов российских вузов. В этом году оно проходит в рамках 25-летия представительства Россотрудничества в Узбекистане.Перед выходом на сцену участники два месяца готовились: придумывали сценарии, музыкальные номера и подачу своего материала. И все это под чутким руководством кураторов.Программа "КВН: Битва вузов" включала в себя классику игры: "Приветствие" и "Музыкальное домашнее задание", но с современным взглядом на студенческую жизнь. Это были и юмористические миниатюры, и театрализованные постановки, и видеоролики.Выступления студентов оценивало строгое и объективное жюри, куда вошли представители медиа, креативной индустрии и КВН-сообщества. Игру провел чемпион Высшей лиги КВН Республики Узбекистан Александр По. Зал был полон болельщиков, которые не уставали поддерживать ребят.По итогу состязаний победила "Команда" ташкентского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. Второе место — у "Кузи Лакомки" (филиал РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте), третье — у "Другого Ракурса" (филиал ВГИК им. С. А. Герасимова в Ташкенте). Победителей и призеров наградили дипломами и памятными призами.Также в рамках мероприятия Ирина Старосельская объявила о новой инициативе представительства.Партнерами мероприятия выступили Черноголовка Узбекистан и Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Ташкенте, оказавшие содействие в организации и проведении игры.

россия

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

