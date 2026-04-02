Битва за звание лучших по шуткам: в Ташкенте прошел студенческий КВН
© SputnikВ ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов"
В юмористических соревнованиях приняли участие 10 студенческих команд из ведущих филиалов российских вузов.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов". Их уже второй год подряд организует Представительство Россотрудничества в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.
В мероприятии участвовали 10 студенческих команд из ведущих филиалов российских вузов. В этом году оно проходит в рамках 25-летия представительства Россотрудничества в Узбекистане.
"КВН — это, конечно, замечательная молодежная игра, где ребята могут продемонстрировать уровень юмора, показать творческие способности. Ну и, конечно, самое главное — это объединение: объединение студентов, объединение тех людей, которые болеют этим прекрасным движением КВН", — сказала в интервью Sputnik председатель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
Перед выходом на сцену участники два месяца готовились: придумывали сценарии, музыкальные номера и подачу своего материала. И все это под чутким руководством кураторов.
© SputnikВ ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов"
В ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов"
© Sputnik
"Нашими наставниками были старшие ребята — участники такого же студенческого КВНа в 2025-го году. Они еще в январе объявили о наборе команды и спрашивали, кто хочет участвовать", — рассказала студентка ташкентского филиала РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Камила Хасанова.
© SputnikВ ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов"
В ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов"
© Sputnik
Программа "КВН: Битва вузов" включала в себя классику игры: "Приветствие" и "Музыкальное домашнее задание", но с современным взглядом на студенческую жизнь. Это были и юмористические миниатюры, и театрализованные постановки, и видеоролики.
© SputnikВ ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов"
В ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов"
© Sputnik
Выступления студентов оценивало строгое и объективное жюри, куда вошли представители медиа, креативной индустрии и КВН-сообщества. Игру провел чемпион Высшей лиги КВН Республики Узбекистан Александр По. Зал был полон болельщиков, которые не уставали поддерживать ребят.
© SputnikВ ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов"
В ташкентском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли юмористические соревнования "КВН: Битва вузов"
© Sputnik
По итогу состязаний победила "Команда" ташкентского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. Второе место — у "Кузи Лакомки" (филиал РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте), третье — у "Другого Ракурса" (филиал ВГИК им. С. А. Герасимова в Ташкенте). Победителей и призеров наградили дипломами и памятными призами.
"В прошлом году наш вуз занял последнее место на КВНе, а в этом году мы стали первыми. Мы собирали команду очень долго, было большое количество перестроек: сначала одни ребята, потом другие, но в итоге я, как капитан, безумно рад тому составу, который получился. Потому что сейчас на сцене видно, что все ребята просто отдали себя полностью выступлению", — рассказал студент ташкентского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Амаль Пономарев.
Также в рамках мероприятия Ирина Старосельская объявила о новой инициативе представительства.
"Мы разыгрываем конкурс на грант представительства Россотрудничества. Предлагаем всем участникам, всем командам, всем университетам подумать, какой проект они могли бы предложить, презентовать нам его, чтобы выиграть. Это будет очень значимая сумма от Общественного совета Россотрудничества. Самый лучший проект мы совместно реализуем в 2026 году", — сказала она.
Партнерами мероприятия выступили Черноголовка Узбекистан и Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Ташкенте, оказавшие содействие в организации и проведении игры.