Москва наращивает бизнес-присутствие в Узбекистане: 24 компании приехали в Ташкент
Sputnik Узбекистан
Мероприятие стало очередным шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Ташкентом, которое в последние годы демонстрирует устойчивый рост.
2026-04-03T09:35+0500
россия
узбекистан
выставка
косметика
пищевая промышленность
оборудование
бизнес-миссия
сотрудничество
Эксклюзив
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Ташкент с бизнес-миссией приехали 24 московские компании. Российский бизнес представляет узбекским партнерам пищевую и косметическую продукцию, оборудование для пищевой промышленности, а также товары широкого потребления. Организатор мероприятия — Московский экспортный центр.
Как отмечает генеральный директор МЭЦ Виталий Степанов, Узбекистан остается одним из важнейших торговых партнеров столицы России.
"По итогам 2025 года мы фиксируем рост объема экспорта по результатам проектов поддержки МЭЦ более чем на 15% — по этому показателю Узбекистан вошел в топ-3 стран-импортеров московской несырьевой продукции", — подчеркнул он.
По его словам, речь идет не только о традиционных категориях — продуктах питания и косметике, — но и о высокотехнологичной продукции. В частности, на рынок поставляется специализированное оборудование, включая решения, используемые в медицинской диагностике.
Участники бизнес-миссии отмечают высокий потенциал узбекского рынка. По словам коммерческого директора ГК "Гранд" Владимира Шеметова, речь идет не только о численности населения, но и о сформированном спросе на российскую продукцию.
"Мы видим, что на полках уже широко представлены российские товары, есть высокая лояльность со стороны потребителей. Для нас это сигнал, что рынок открыт и готов к сотрудничеству", — отметил он.
Практическая часть бизнес-миссии уже приносит конкретные результаты. Российские компании ведут переговоры с дистрибьюторами, торговыми сетями и представителями e-commerce. Так, компания "Лита-цвет" планирует выход на рынок Узбекистана с линейкой пептидной косметики.
"Прошли успешные переговоры с аптечными сетями и профильными магазинами", — рассказала заместитель генерального директора компании Наталья Вигриянова.
Компания также ведет переговоры с косметологическими клиниками, что позволит интегрировать продукцию в профессиональный сегмент.
Отдельное направление сотрудничества — локализация производства. Этот формат позволяет снизить логистические издержки и быстрее адаптироваться к рынку.
Генеральный директор компании "Умные напитки" Эмиль Сунагатуллин сообщил, что рассматривает возможность запуска розлива продукции в Узбекистане.
"Мы планируем поставлять концентраты и рецептуры, а разлив осуществлять на местных производственных мощностях. Сейчас ведем поиск партнеров", — отметил он.
По его словам, рынок Узбекистана отличается высоким потреблением безалкогольных напитков, а сегмент продукции без сахара демонстрирует стремительный рост.
Участники бизнес-миссии подчеркивают, что такие мероприятия позволяют за короткое время получить доступ к рынку, наладить контакты и понять его специфику.
"Они дают возможность быстро изучить рынок, найти партнеров и выстроить стратегию развития. Это серьезный инструмент поддержки бизнеса", — отметил Сунагатуллин.
Московский экспортный центр организует бизнес-миссии в Ташкент с 2021 года. Они включают деловые переговоры, встречи с партнерами и участие в отраслевых выставках.
В рамках текущей программы участники посетили международную выставку UzFood-2026, а в завершение запланированы выездные встречи с потенциальными партнерами.
Бизнес-миссия стала очередным шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Ташкентом, которое в последние годы демонстрирует устойчивый рост.
О том, как прошло мероприятие — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.