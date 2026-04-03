Москва наращивает бизнес-присутствие в Узбекистане: 24 компании приехали в Ташкент

Sputnik Узбекистан

Мероприятие стало очередным шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Ташкентом, которое в последние годы демонстрирует устойчивый рост.

2026-04-03T09:35+0500

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Ташкент с бизнес-миссией приехали 24 московские компании. Российский бизнес представляет узбекским партнерам пищевую и косметическую продукцию, оборудование для пищевой промышленности, а также товары широкого потребления. Организатор мероприятия — Московский экспортный центр.Как отмечает генеральный директор МЭЦ Виталий Степанов, Узбекистан остается одним из важнейших торговых партнеров столицы России.По его словам, речь идет не только о традиционных категориях — продуктах питания и косметике, — но и о высокотехнологичной продукции. В частности, на рынок поставляется специализированное оборудование, включая решения, используемые в медицинской диагностике.Участники бизнес-миссии отмечают высокий потенциал узбекского рынка. По словам коммерческого директора ГК "Гранд" Владимира Шеметова, речь идет не только о численности населения, но и о сформированном спросе на российскую продукцию.Практическая часть бизнес-миссии уже приносит конкретные результаты. Российские компании ведут переговоры с дистрибьюторами, торговыми сетями и представителями e-commerce. Так, компания "Лита-цвет" планирует выход на рынок Узбекистана с линейкой пептидной косметики.Компания также ведет переговоры с косметологическими клиниками, что позволит интегрировать продукцию в профессиональный сегмент.Отдельное направление сотрудничества — локализация производства. Этот формат позволяет снизить логистические издержки и быстрее адаптироваться к рынку.Генеральный директор компании "Умные напитки" Эмиль Сунагатуллин сообщил, что рассматривает возможность запуска розлива продукции в Узбекистане.По его словам, рынок Узбекистана отличается высоким потреблением безалкогольных напитков, а сегмент продукции без сахара демонстрирует стремительный рост.Участники бизнес-миссии подчеркивают, что такие мероприятия позволяют за короткое время получить доступ к рынку, наладить контакты и понять его специфику.Московский экспортный центр организует бизнес-миссии в Ташкент с 2021 года. Они включают деловые переговоры, встречи с партнерами и участие в отраслевых выставках.В рамках текущей программы участники посетили международную выставку UzFood-2026, а в завершение запланированы выездные встречи с потенциальными партнерами.Бизнес-миссия стала очередным шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Ташкентом, которое в последние годы демонстрирует устойчивый рост.О том, как прошло мероприятие — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

