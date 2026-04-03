Новые гостиницы, деревни и махалли: в Бухару хотят привлечь 9 млн туристов в 2026 году

Новые гостиницы, деревни и махалли: в Бухару хотят привлечь 9 млн туристов в 2026 году

Для этого будут введены в строй 73 новых объекта размещения, организована работа 15 новых туроператоров и туристических агентств.

2026-04-03T11:24+0500

2026-04-03T11:24+0500

2026-04-03T11:24+0500

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В 2026 году в Бухарской области планируется увеличить число туристов до 9 млн за счет иностранных и местных гостей, новых объектов размещения и расширения сети туроператоров. Об этом говорилось на совещании по эффективному использованию экономического потенциала региона и дальнейшим приоритетным задачам с участием главы государства.Было отмечено, что Бухарская область обладает огромным туристическим потенциалом, который пока полностью не задействован: основная активность сосредоточена в городе Бухаре, тогда как другие районы региона имеют значительные возможности для развития.Подчеркнуто, что в Джандарском, Гиждуванском, Бухарском, Каракульском и Вабкентском районах имеются большие возможности для реализации прибрежных и придорожных драйверных проектов, создания новых рабочих мест и формирования современных пространств для досуга населения.Глава государства поставил задачу привлечь 3,5 млн иностранных и 5,5 млн местных туристов в 2026 году, доведя общее число гостей до 9 млн. Для этого будет введено 73 новых объекта размещения, а также запущена работа 15 новых туроператоров и туристических агентств.В новом туристическом центре планируется создать 5 гостиничных комплексов международных брендов, развивать туристические деревни "Ходжа Ориф" в Шафирканском районе, "Чор Бакр" и "Ёржон" в Бухарском районе, а также организовать туристическую махаллю "Мохи Хоса" в городе Бухаре. Подчеркнута важность внедрения отдельной системы административного управления в историческом центре Бухары в соответствии с требованиями ЮНЕСКО.Кроме того, рассматривается создание туристического городка на базе шести исторических объектов в Кагане. В сфере услуг и занятости населения планируется реализовать 49 проектов на основе специализации махаллей, создать 33 улиц торговли и сервиса, 2 прибрежных и 10 придорожных зон, 4 туристических махалли. На эти цели направят 12,5 трлн сумов, из которых 7,5 трлн сумов пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, стимулируя экономическое развитие региона и повышение качества туристических услуг.

бухарская область

Sputnik Узбекистан

туризм бухарская область президент туристы туроператоры