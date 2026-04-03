https://uz.sputniknews.ru/20260403/uzbekistan-rasxitili-energoresursy-pochti-na-200-mlrd-sumov-56699184.html

В Узбекистане с начала года расхитили энергоресурсы почти на 200 млрд сумов

Инспекция по контролю за использованием электрической энергии, нефтепродуктов и газа при Кабмине Узбекистана подвела итоги борьбы с незаконным использованием энергоресурсов за первый квартал 2026 года

2026-04-03T16:21+0500

природный газ

электроэнергия

хищение

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53759923_0:46:732:458_1920x0_80_0_0_b0fe105f82cdf5a0c8e944da9956ce00.jpg

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Согласно данным, за три месяца 2026 года в стране выявили 885 случаев незаконного использования энергетических ресурсов, сообщает пресс-служба Узэнергоинспекции.В результате этого государственным интересам был нанесен ущерб на общую сумму 196 млрд сумов, из которых 101,6 млрд сумов приходится на природный газ, а 94,4 млрд сумов — на электроэнергию.Также по фактам нарушений правил пользования энергетическими ресурсами со стороны потребителей было оформлено 1 599 административных протоколов.Кроме того, в ходе мероприятий по контролю качества нефтепродуктов в 180 случаях по результатам анализа проб, отобранных на автозаправочных станциях и предприятиях, выявлено 4 058 тонн некачественных нефтепродуктов, реализация которых была предотвращена.В Узэнергоинспекции напомнили, что за самовольное подключение к электрическим и газовым сетям, а также за незаконное использование энергоресурсов путем вмешательства в приборы учета предусмотрены строгие меры ответственности в соответствии с законодательством.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

