В Узбекистане широко отпразднуют 35-ю годовщину независимости — постановление президента

По всей стране пройдут духовно-просветительские и культурные проекты: памятный монумент, книжный альбом, флешмобы, документальные фильмы, конференция и выпуск юбилейной монеты.

2026-04-03T13:16+0500

президент узбекистана

день независимости узбекистана

постановление

праздник

монета

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о широком праздновании 35-летия государственной независимости Узбекистана. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба главы государства.В нем подчеркнуто, что национальный суверенитет и государственная независимость являются самым главным условием и гарантом политического, социального, экономического и культурного прогресса любой страны. В целях достойного празднования 35-й годовщины независимости Узбекистана на высоком уровне президент поручил утвердить концепцию и программу праздника под девизом "Единая Родина, единый народ мы построим новую жизнь, новое будущее!". Для подготовки и проведения праздника будет сформирована республиканская комиссия, которая разработает и реализует программу мероприятий во всех городах, областных и районных центрах, селах республики, а также в системе министерств и ведомств. Постановлением предусмотрено провести по всей стране с апреля по сентябрь духовно-просветительские мероприятия и социальные проекты в рамках Фестиваля независимости. В них примут участие деятели науки, образования, культуры, литературы и искусства, спортсмены, а также представители общественности.К подготовке основного праздничного мероприятия, которое будет проходить в Ташкенте, привлекут известных деятелей культуры и искусства.Кроме того, в преддверии 35-й годовщины независимости запланированы церемонии запуска крупных промышленных, культурных, образовательных и спортивных объектов страны.Какие еще мероприятия запланированы к празднованию 35-летия независимости УзбекистанаКроме того, намечен выпуск памятной золотой монеты, посвященной 35-летию независимости.

независимость узбекистан праздник постановление президента мероприятия юбилейная монета