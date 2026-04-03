В Узбекистане широко отпразднуют 35-ю годовщину независимости — постановление президента
По всей стране пройдут духовно-просветительские и культурные проекты: памятный монумент, книжный альбом, флешмобы, документальные фильмы, конференция и выпуск юбилейной монеты.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о широком праздновании 35-летия государственной независимости Узбекистана. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба главы государства.
В нем подчеркнуто, что национальный суверенитет и государственная независимость являются самым главным условием и гарантом политического, социального, экономического и культурного прогресса любой страны.

"Это — решающие факторы для обретения государством как субъектом международного права достойного места в мировом сообществе, обеспечения мирной и благополучной жизни народа, защиты всех его интересов", — говорится в документе.

В целях достойного празднования 35-й годовщины независимости Узбекистана на высоком уровне президент поручил утвердить концепцию и программу праздника под девизом "Единая Родина, единый народ мы построим новую жизнь, новое будущее!".
Для подготовки и проведения праздника будет сформирована республиканская комиссия, которая разработает и реализует программу мероприятий во всех городах, областных и районных центрах, селах республики, а также в системе министерств и ведомств.
Постановлением предусмотрено провести по всей стране с апреля по сентябрь духовно-просветительские мероприятия и социальные проекты в рамках Фестиваля независимости. В них примут участие деятели науки, образования, культуры, литературы и искусства, спортсмены, а также представители общественности.
К подготовке основного праздничного мероприятия, которое будет проходить в Ташкенте, привлекут известных деятелей культуры и искусства.
Кроме того, в преддверии 35-й годовщины независимости запланированы церемонии запуска крупных промышленных, культурных, образовательных и спортивных объектов страны.
Какие еще мероприятия запланированы к празднованию 35-летия независимости Узбекистана
Будет разработан проект символического монумента "Ватан фидойилари", который в дальнейшем установят в парках по всей республике.
Будет подготовлен специальный книжный альбом "Летопись независимости", посвященный реформам и достижениям.
В соцсетях запустят акции (флешмобы, подкасты, викторины и другие) под хэштегами #Mustaqillik35, #Uzb35.
На телеканалах планируется показ документальных фильмов и передач, освещающих историю независимости и достижения народа.
В Ташкенте будет проведена международная научно-практическая конференция на тему "Независимый Узбекистан — 35-летний путь развития: реформы, результаты и перспективы".
Будут организованы культурно-просветительские мероприятия под девизом "Моя гордость — независимый Узбекистан" с участием соотечественников и представителей узбекской диаспоры за рубежом.
Кроме того, намечен выпуск памятной золотой монеты, посвященной 35-летию независимости.
