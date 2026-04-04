Сотрудничество ЕАЭС, СНГ и ШОС дает новый импульс общим рынкам энергоресурсов — ЕЭК
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Запуск общего электроэнергетического рынка ЕАЭС обеспечит прозрачное ценообразование, равный доступ к трансграничной торговле электроэнергией, укрепляя сотрудничество стран и эффективность региональной энергетики.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Расширение сотрудничества региональных объединений придает новый импульс созданию общих рынков энергоресурсов ЕАЭС. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на 68-м заседании Электроэнергетического Совета СНГ, которое прошло в Казани.
© Пресс-служба ЕЭК68-е заседание Электроэнергетического Совета СНГ в Казани.
Впервые в этом мероприятии выступили представители Шанхайской организации сотрудничества.
"Убежден, что синергия усилий наших объединений – СНГ, ШОС и ЕАЭС – поможет нашим странам найти новые решения по преодолению тех вызовов, которые сейчас встают в мировой экономике, и прежде всего, в энергетике", – заявил Кожошев.
В рамках заседания министр ЕЭК проинформировал о работе по формированию общего электроэнергетического рынка стран ЕАЭС и отметил, что создание механизма трансграничной централизованной торговли электрической энергией явилось новшеством для межгосударственных отношений стран "пятерки".
"Запуск общего электроэнергетического рынка ЕАЭС позволит обеспечить прозрачное ценообразование, равную конкуренцию и недискриминационный доступ к трансграничной торговле электроэнергией", – подчеркнул министр.
По его словам, в настоящее время при участии Электроэнергетического совета СНГ продолжается согласование экспертами государств "пятерки" проекта формы договора о присоединении к общему электроэнергетическому рынку, который является последним документом, обеспечивающим функционирование рынка Союза.