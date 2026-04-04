Сотрудничество ЕАЭС, СНГ и ШОС дает новый импульс общим рынкам энергоресурсов — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Запуск общего электроэнергетического рынка ЕАЭС обеспечит прозрачное ценообразование, равные условия для участников и недискриминационный доступ к трансграничной торговле электроэнергией, укрепляя сотрудничество стран и повышая эффективность региональной энергетики.

2026-04-04T17:11+0500

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Расширение сотрудничества региональных объединений придает новый импульс созданию общих рынков энергоресурсов ЕАЭС. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на 68-м заседании Электроэнергетического Совета СНГ, которое прошло в Казани.Впервые в этом мероприятии выступили представители Шанхайской организации сотрудничества.В рамках заседания министр ЕЭК проинформировал о работе по формированию общего электроэнергетического рынка стран ЕАЭС и отметил, что создание механизма трансграничной централизованной торговли электрической энергией явилось новшеством для межгосударственных отношений стран "пятерки".По его словам, в настоящее время при участии Электроэнергетического совета СНГ продолжается согласование экспертами государств "пятерки" проекта формы договора о присоединении к общему электроэнергетическому рынку, который является последним документом, обеспечивающим функционирование рынка Союза.

