В Узбекистане при Минюсте появится Агентство по делам о неплатежеспособности — цель

В этом году малый и средний бизнес получит 140 трлн сумов кредитов, напредпринимательство в махаллях направят $8 млрд внешних средств, привлеченных банками, а регионам выделят 20 трлн сумов на улучшение инфраструктуры производства, торговли и услуг.

2026-04-04T09:50+0500

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о совершенствовании института неплатежеспособности и новых подходах к финансовому оздоровлению субъектов предпринимательства, находящихся в сложном финансовом положении.Было отмечено, что в стране последовательно развивается частный бизнес и улучшаются условия для предпринимателей. В результате реформ налажена деятельность более 300 тысяч индивидуальных предпринимателей и 5,5 миллиона самозанятых. Доля частного бизнеса в экономике за последние пять лет выросла с 45 до 58%.Вместе с тем отмечено, что остается еще много нерешенных вопросов, связанных с сохранением созданных предприятий и рабочих мест, а также поддержкой предприятий, испытывающих финансовые трудности, на ранней стадии.В частности, растет число закрывающихся и ликвидируемых малых предприятий, что указывает на ориентацию системы не на сохранение и восстановление предприятий, а на официальное прекращение их деятельности.Отмечалось, что недостаточно эффективно применяются процедуры неплатежеспособности. Производство по делам о неплатежеспособности возбуждено лишь в отношении 10 тысяч из 93 тысяч субъектов предпринимательства, чье финансовое положение ухудшилось. Также подверглась критике деятельность судебных управляющих. Отмечено, что в ряде случаев нарушались сроки ведения дел, выносились необоснованные заключения, а механизмы своевременной проверки признаков фиктивного банкротства остаются недостаточными. Указано, что пробелы в системе оплаты труда судебных управляющих препятствуют привлечению квалифицированных специалистов.Подчеркнуто, что отрасль не цифровизирована, отсутствуют онлайн-мониторинг и контроль, нет открытого реестра проблемных предприятий и обмена данными между госорганами.Для повышения эффективности государственного управления предложено создать при Министерстве юстиции Агентство по делам о неплатежеспособности. Для повышения эффективности деятельности судебных управляющих предложено создать Палату судебных управляющих. Также представлены новые финансовые механизмы по поддержке предприятий, находящихся в сложной финансовой ситуации.В частности, поддержка финансового оздоровления предприятий через поручительства Национальной компании гарантирования бизнеса для малых и средних субъектов предпринимательства, а также открытия в коммерческих банках кредитных линий с низкой процентной ставкой через Компанию по развитию предпринимательства.Так, платежи по основному долгу и процентам по кредитам, предоставленным коммерческими банками, откладываются до завершения санации. Затем кредиты подлежат возврату в течение трех лет, создаются основы для реструктуризации кредитной задолженности.Особое внимание также уделено упрощению процедур отсрочки и реструктуризации налоговой и кредитной задолженности.В частности, вводится порядок, позволяющий районным и городским кенгашам народных депутатов разрешать отсрочку или рассрочку уплаты налогов. Аналогичные меры смогут применять и налоговые органы с использованием залога, банковской гарантии или страхового полиса.Также будет расширена господдержка досудебной санации. Предусмотрены соглашения с кредиторами, привлечение финансовой помощи, отсрочка налоговых и кредитных платежей, выкуп задолженности, перепрофилирование производства, реорганизация предприятий, привлечение специалистов и переподготовка сотрудников.Предложено внедрить единую электронную платформу для ведения дел о неплатежеспособности. На этой платформе будут вестись реестры лиц, в отношении которых рассматриваются дела о неплатежеспособности, предприятий, к которым применяется санация, а также судебных управляющих. Все процессы – от подачи заявления до ликвидации предприятия – будут осуществляться в электронном виде. Кроме того, доступ к данным этой системы будет открыт для общественности и средств массовой информации.Это позволит обеспечить прозрачность в отрасли, ускорить обмен информацией, усилить контроль и мониторинг, а также сократить сроки рассмотрения заявлений.Президент подчеркнул необходимость не только создавать новые предприятия, но и сохранять действующий бизнес, поддерживать временно испытывающие трудности компании и возвращать их к экономической активности. Поручено реформировать институт неплатежеспособности с учетом международного опыта, внедрить эффективные механизмы санации и цифровые решения.

