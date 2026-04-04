В Узбекистане при Минюсте появится Агентство по делам о неплатежеспособности — цель
09:50 04.04.2026 (обновлено: 10:15 04.04.2026)
© Depositphotos / Dmitriy ShironosovПланшетный компьютер с финансовыми данными
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
Подписаться
Структура займется координацией деятельности государственных органов, анализом и принятием мер по устранению факторов банкротства, а также содействием в финансовом оздоровлении предприятий.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о совершенствовании института неплатежеспособности и новых подходах к финансовому оздоровлению субъектов предпринимательства, находящихся в сложном финансовом положении.
Было отмечено, что в стране последовательно развивается частный бизнес и улучшаются условия для предпринимателей. В результате реформ налажена деятельность более 300 тысяч индивидуальных предпринимателей и 5,5 миллиона самозанятых. Доля частного бизнеса в экономике за последние пять лет выросла с 45 до 58%.
В этом году малому и среднему бизнесу намечено выделить 140 трлн сумов в виде кредитов, на поддержку предпринимательства в махаллях – направить $8 млрд внешних ресурсов, привлеченных банками, а также выделить 20 трлн сумов регионам на улучшение инфраструктуры производства, торговли и услуг.
Вместе с тем отмечено, что остается еще много нерешенных вопросов, связанных с сохранением созданных предприятий и рабочих мест, а также поддержкой предприятий, испытывающих финансовые трудности, на ранней стадии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией о совершенствовании института неплатежеспособности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, растет число закрывающихся и ликвидируемых малых предприятий, что указывает на ориентацию системы не на сохранение и восстановление предприятий, а на официальное прекращение их деятельности.
Отмечалось, что недостаточно эффективно применяются процедуры неплатежеспособности. Производство по делам о неплатежеспособности возбуждено лишь в отношении 10 тысяч из 93 тысяч субъектов предпринимательства, чье финансовое положение ухудшилось.
Досудебные и судебные механизмы санации на практике функционируют неэффективно – за последние пять лет деятельность восстановили лишь 7 из 68 предприятий, в отношении которых была применена санация.
Также подверглась критике деятельность судебных управляющих. Отмечено, что в ряде случаев нарушались сроки ведения дел, выносились необоснованные заключения, а механизмы своевременной проверки признаков фиктивного банкротства остаются недостаточными. Указано, что пробелы в системе оплаты труда судебных управляющих препятствуют привлечению квалифицированных специалистов.
Подчеркнуто, что отрасль не цифровизирована, отсутствуют онлайн-мониторинг и контроль, нет открытого реестра проблемных предприятий и обмена данными между госорганами.
Для повышения эффективности государственного управления предложено создать при Министерстве юстиции Агентство по делам о неплатежеспособности.
Эта структура будет заниматься реализацией единой государственной политики в данной сфере, координацией деятельности государственных органов, анализом и принятием мер по устранению факторов банкротства, а также содействием в финансовом оздоровлении предприятий.
Для повышения эффективности деятельности судебных управляющих предложено создать Палату судебных управляющих.
Палата будет координировать их работу, организовывать повышение профессиональной подготовки и квалификации, заниматься мониторингом соблюдения законодательства и профессиональной этики, а также защитой их прав и интересов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также представлены новые финансовые механизмы по поддержке предприятий, находящихся в сложной финансовой ситуации.
В частности, поддержка финансового оздоровления предприятий через поручительства Национальной компании гарантирования бизнеса для малых и средних субъектов предпринимательства, а также открытия в коммерческих банках кредитных линий с низкой процентной ставкой через Компанию по развитию предпринимательства.
Так, платежи по основному долгу и процентам по кредитам, предоставленным коммерческими банками, откладываются до завершения санации. Затем кредиты подлежат возврату в течение трех лет, создаются основы для реструктуризации кредитной задолженности.
Особое внимание также уделено упрощению процедур отсрочки и реструктуризации налоговой и кредитной задолженности.
В частности, вводится порядок, позволяющий районным и городским кенгашам народных депутатов разрешать отсрочку или рассрочку уплаты налогов. Аналогичные меры смогут применять и налоговые органы с использованием залога, банковской гарантии или страхового полиса.
Также будет расширена господдержка досудебной санации. Предусмотрены соглашения с кредиторами, привлечение финансовой помощи, отсрочка налоговых и кредитных платежей, выкуп задолженности, перепрофилирование производства, реорганизация предприятий, привлечение специалистов и переподготовка сотрудников.
Предложено внедрить единую электронную платформу для ведения дел о неплатежеспособности. На этой платформе будут вестись реестры лиц, в отношении которых рассматриваются дела о неплатежеспособности, предприятий, к которым применяется санация, а также судебных управляющих. Все процессы – от подачи заявления до ликвидации предприятия – будут осуществляться в электронном виде. Кроме того, доступ к данным этой системы будет открыт для общественности и средств массовой информации.
Это позволит обеспечить прозрачность в отрасли, ускорить обмен информацией, усилить контроль и мониторинг, а также сократить сроки рассмотрения заявлений.
Президент подчеркнул необходимость не только создавать новые предприятия, но и сохранять действующий бизнес, поддерживать временно испытывающие трудности компании и возвращать их к экономической активности. Поручено реформировать институт неплатежеспособности с учетом международного опыта, внедрить эффективные механизмы санации и цифровые решения.