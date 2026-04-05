Делегация Узатома посетила ряд промышленных объектов в Татарстане

Речь шла о производственных возможностях, технологических решениях и перспективах промышленной кооперации в рамках реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов

2026-04-05T09:55+0500

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Делегация Узатома в рамках рабочего визита в Татарстан посетила ряд промышленных объектов, сообщает пресс-служба Агентства.Одной из локаций стала особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга". Здесь узбекские атомщики ознакомились с организацией работы зоны, действующей промышленной инфраструктурой, а также с рядом производств Госкорпорации "Росатом", ориентированных на выпуск оборудования и продукции для технологических процессов, применяемых при строительстве АЭС.В городе Набережные Челны делегация побывала на АО "РариТЭК-Холдинг". Особое внимание здесь уделили вопросам повышения эффективности эксплуатации специализированной техники и транспортной инфраструктуры, оптимизации транспортных расходов и сервисного сопровождения.Представленные подходы вызвали интерес узбекской стороны с точки зрения их возможного применения при организации отдельных процессов, сопутствующих строительству крупных энергетических объектов, включая АЭС.

