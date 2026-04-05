https://uz.sputniknews.ru/20260405/delegatsiya-uzatoma-posetila-ryad-promyshlennyx-obektov-v-tatarstane-56720750.html
Делегация Узатома посетила ряд промышленных объектов в Татарстане
Sputnik Узбекистан
Речь шла о производственных возможностях, технологических решениях и перспективах промышленной кооперации в рамках реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов
2026-04-05T09:55+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/05/56720261_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c74231a5f8bd7ba3361ce32fe8b90b5a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/05/56720261_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5c97d5390c6478f4bb36b52149882667.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Делегация Узатома в рамках рабочего визита в Татарстан посетила ряд промышленных объектов, сообщает
пресс-служба Агентства.
Одной из локаций стала особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга". Здесь узбекские атомщики ознакомились с организацией работы зоны, действующей промышленной инфраструктурой, а также с рядом производств Госкорпорации "Росатом", ориентированных на выпуск оборудования и продукции для технологических процессов, применяемых при строительстве АЭС.
“Представители предприятий представили информацию о производственных возможностях, технологических решениях и перспективах промышленной кооперации в рамках реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов”, — говорится в сообщении.
В городе Набережные Челны делегация побывала на АО "РариТЭК-Холдинг". Особое внимание здесь уделили вопросам повышения эффективности эксплуатации специализированной техники и транспортной инфраструктуры, оптимизации транспортных расходов и сервисного сопровождения.
Представленные подходы вызвали интерес узбекской стороны с точки зрения их возможного применения при организации отдельных процессов, сопутствующих строительству крупных энергетических объектов, включая АЭС.