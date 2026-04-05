Эксперты назвали ключевое условие раскрытия транзитного потенциала в ЕАЭС
Мероприятие прошло в рамках деловой программы Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
транспорт
транспортный коридор
транзит
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Эксперты стран ЕАЭС обсудили вопросы развития единой транзитной системы ЕАЭС в ходе сессии "Цифровой транспортный коридор "Евразия": синхронизация транзитных потоков на стыке СНГ и Китая через единое цифровое пространство". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Мероприятие прошло в рамках деловой программы Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге.Представители Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии рассказали о работе по развитию транспортных коридоров и пунктов пропуска, изучению передовых практик по развитию электронного документооборота и применению передовых цифровых технологий.В настоящее время основное внимание страны Союза уделяют транспортным коридорам "Север — Юг", "Восток — Запад", маршрутам через Каспий и Центральную Азию, а также пунктам пропуска в международных транспортных коридорах.
эксперт транзит еаэс потенциал
“Страны "пятерки" совместно с Комиссией приступили к реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". В этой связи предусмотрена подготовка проекта плана скоординированного развития пунктов пропуска через внешнюю границу Союза, а также между государствами-членами. В феврале 2027 года результаты должны быть представлены Евразийскому межправительственному совету", — сообщил директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов.