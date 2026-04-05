В Сербии рядом с газопроводом в Венгрию нашли взрывчатку — что известно к этому часу
Через этот газопровод Венгрия получает российский газ. Подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб снабжению стран на много дней
2026-04-05T17:18+0500
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим страны. Об этом он написал в Instagram*.По словам Вучича, в ходе телефонного разговора он ознакомил Орбана с первыми результатами расследования.Взрывчатку обнаружили в двух больших рюкзаках районе населенного пункта Велебит в нескольких сотнях метров от газопровода "Балканский поток", который ответвляется от "Турецкого потока" и идет в Венгрию через Болгарию и Сербию. Через этот газопровод Венгрия получает российский газ.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созывает в воскресенье во второй половине дня совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ.Президент Сербии подчеркнул, что подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней, и пообещал расправиться с теми, кто заложил взрывчатку рядом с магистральным газопроводом, предназначенным для транспортировки российского газа."Мы безжалостно расправимся с каждым, кто посмеет угрожать жизненно важной инфраструктуре Сербии", — сказал он.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию, заявила, что Будапешт хотят лишить суверенитета, но он дал отпор. Об этом сообщает РИА Новости.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
