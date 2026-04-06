Ускорит транзит в Узбекистан: Казахстан начал строить дорогу на юге страны

Дорога будет соответствовать современным международным стандартам и создаст условия для бесперебойного и безопасного движения транспорта

2026-04-06T18:00+0500

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Казахстане стартовало строительство новой четырехполосной дороги республиканского значения в обход города Сарыагаш на юге республики. Это позволит ускорить транзит в Узбекистан, сообщает пресс-служба Минтранса РК. В транспортном ведомстве уточнили, что проект предусматривает строительство современной автодороги с четырехполосным движением протяженностью 102,6 километра. Дорога будет соответствовать современным международным стандартам и создаст условия для бесперебойного и безопасного движения транспорта.

