Ускорит транзит в Узбекистан: Казахстан начал строить дорогу на юге страны
Дорога будет соответствовать современным международным стандартам и создаст условия для бесперебойного и безопасного движения транспорта
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Казахстане стартовало строительство новой четырехполосной дороги республиканского значения в обход города Сарыагаш на юге республики. Это позволит ускорить транзит в Узбекистан, сообщает пресс-служба Минтранса РК.
"В Туркестанской области состоялся официальный запуск строительства автодороги республиканского значения "Обход города Сарыагаш". Строительство обхода Сарыагаша позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, снизить нагрузку на городскую сеть дорог и значительно ускорить движение в направлении Узбекистана", — говорится в сообщении.
В транспортном ведомстве уточнили, что проект предусматривает строительство современной автодороги с четырехполосным движением протяженностью 102,6 километра. Дорога будет соответствовать современным международным стандартам и создаст условия для бесперебойного и безопасного движения транспорта.
