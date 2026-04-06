Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Почему нельзя ложиться сразу после еды — нутрициолог
Специалист не рекомендует ложиться сразу после еды, есть тяжелую и жирную пищу на ночь, пить холодные напитки, создавать резкие перегрузки такие, как переедание, или жесткие ограничения
После еды часто хочется спать. Организм переключается на переваривание, появляется ощущение расслабления. Но если в этот момент лечь, мы мешаем естественным физиологическим процессам, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога, эксперта по питанию Ирину Шиманскую.Она предупредила, что сон сразу после приема пищи может вызвать изжогу.По словам нутрициолога, желчный пузырь после еды должен активно сокращаться, чтобы помочь переварить жиры и запустить полноценное пищеварение.Она добавила, что пищеварению мешают также холодная еда и напитки вечером, плотные поздние ужины, еда "на бегу" или в стрессе, отсутствие движения после еды, переедание.
Почему нельзя ложиться сразу после еды — нутрициолог

© Depositphotos / motortionЖенщина, страдающая перееданием
Специалист не рекомендует ложиться сразу после еды, есть тяжелую и жирную пищу на ночь, пить холодные напитки, а также создавать резкие перегрузки, такие как переедание или жесткие ограничения.
После еды часто хочется спать. Организм переключается на переваривание, появляется ощущение расслабления. Но если в этот момент лечь, мы мешаем естественным физиологическим процессам, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога, эксперта по питанию Ирину Шиманскую.
Она предупредила, что сон сразу после приема пищи может вызвать изжогу.
"Пищеварение — это активный процесс, который требует движения и правильного положения тела. Когда мы находимся в вертикальном положении, пища постепенно продвигается по ЖКТ, а желудочный сок не забрасывается обратно в пищевод. Если же лечь сразу после еды, происходит сразу несколько вещей: замедляется опорожнение желудка; повышается давление внутри него; нарушается работа нижнего пищеводного сфинктера. В результате желудочный сок начинает попадать в пищевод — появляется изжога, тяжесть, жжение", — пояснила Шиманская.
По словам нутрициолога, желчный пузырь после еды должен активно сокращаться, чтобы помочь переварить жиры и запустить полноценное пищеварение.
"В горизонтальном положении этот процесс замедляется. Возникает риск застоя желчи, а вместе с ним вздутие, тяжесть после еды, нарушение усвоения пищи. В базе знаний прямо отмечается, что при перегрузке ЖКТ важно поддерживать желчеотток и избегать факторов, которые его тормозят. И положение "сразу лег после ужина" — один из таких факторов", — подчеркнула эксперт по питанию.
Она добавила, что пищеварению мешают также холодная еда и напитки вечером, плотные поздние ужины, еда "на бегу" или в стрессе, отсутствие движения после еды, переедание.
"Чтобы поддержать пищеварение и не мешать работе желчного пузыря необходимо — 1,5-2 часа между ужином и сном, пища должна быть теплой и легкой. Важно немного подвигаться. К ужину можно добавить теплую воду или травяной чай. Также надо избегать переедания. Такие простые действия помогают наладить отток желчи, снизить нагрузку на желудок и улучшить общее самочувствие", — рекомендует Ирина Шиманская.
