Почему нельзя ложиться сразу после еды — нутрициолог

Специалист не рекомендует ложиться сразу после еды, есть тяжелую и жирную пищу на ночь, пить холодные напитки, создавать резкие перегрузки такие, как переедание, или жесткие ограничения

2026-04-06T22:02+0500

После еды часто хочется спать. Организм переключается на переваривание, появляется ощущение расслабления. Но если в этот момент лечь, мы мешаем естественным физиологическим процессам, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога, эксперта по питанию Ирину Шиманскую.Она предупредила, что сон сразу после приема пищи может вызвать изжогу.По словам нутрициолога, желчный пузырь после еды должен активно сокращаться, чтобы помочь переварить жиры и запустить полноценное пищеварение.Она добавила, что пищеварению мешают также холодная еда и напитки вечером, плотные поздние ужины, еда "на бегу" или в стрессе, отсутствие движения после еды, переедание.

