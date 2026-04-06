Узбекистан и Афганистан намерены довести торговлю фармпродукцией до $500 млн
Подписаться
Для достижения этой цели стороны планируют создать совместную рабочую группу, а также наладить прямое сотрудничество с крупными дистрибьюторами.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистан и Афганистан намерены довести торговлю фармпродукцией до $500 млн, сообщает пресс-служба Агентства по развитию фармпромышленности РУз.
В рамках официального визита в Кабул директор агентства Абдулла Азизов обсудил этот вопрос с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи.
“На встрече были отмечены высокие качество и конкурентоспособность узбекской фармацевтической продукции, и на этой основе была поставлена приоритетная цель — увеличить двустороннюю торговлю фармацевтической продукцией до 500 миллионов долларов”, — говорится в сообщении.
Для достижения этой цели стороны планируют:
создать совместную рабочую группу;
наладить прямое сотрудничество с крупными дистрибьюторами.
В ближайшем будущем намечено подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве.