Узбекистан и Афганистан намерены довести торговлю фармпродукцией до $500 млн
Узбекистан и Афганистан намерены довести торговлю фармпродукцией до $500 млн
Для достижения этой цели стороны планируют создать совместную рабочую группу, а также наладить прямое сотрудничество с крупными дистрибьюторами
2026-04-06T09:50+0500
2026-04-06T09:50+0500
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистан и Афганистан намерены довести торговлю фармпродукцией до $500 млн, сообщает пресс-служба Агентства по развитию фармпромышленности РУз.В рамках официального визита в Кабул директор агентства Абдулла Азизов обсудил этот вопрос с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи.Для достижения этой цели стороны планируют:В ближайшем будущем намечено подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве.
узбекистан афганистан торговля фармпродукция
узбекистан афганистан торговля фармпродукция

Узбекистан и Афганистан намерены довести торговлю фармпродукцией до $500 млн

© Агентство по развитию фармацевтической отраслиУзбекистан и Афганистан планируют довести торговлю фармпродукцией до 500 миллионов долларов
Узбекистан и Афганистан планируют довести торговлю фармпродукцией до 500 миллионов долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2026
© Агентство по развитию фармацевтической отрасли
Для достижения этой цели стороны планируют создать совместную рабочую группу, а также наладить прямое сотрудничество с крупными дистрибьюторами.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистан и Афганистан намерены довести торговлю фармпродукцией до $500 млн, сообщает пресс-служба Агентства по развитию фармпромышленности РУз.
В рамках официального визита в Кабул директор агентства Абдулла Азизов обсудил этот вопрос с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи.
© Агентство по развитию фармацевтической отраслиУзбекистан и Афганистан планируют довести торговлю фармпродукцией до 500 миллионов долларов
Узбекистан и Афганистан планируют довести торговлю фармпродукцией до 500 миллионов долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2026
Узбекистан и Афганистан планируют довести торговлю фармпродукцией до 500 миллионов долларов
© Агентство по развитию фармацевтической отрасли

“На встрече были отмечены высокие качество и конкурентоспособность узбекской фармацевтической продукции, и на этой основе была поставлена приоритетная цель — увеличить двустороннюю торговлю фармацевтической продукцией до 500 миллионов долларов”, — говорится в сообщении.

Для достижения этой цели стороны планируют:
создать совместную рабочую группу;
наладить прямое сотрудничество с крупными дистрибьюторами.
В ближайшем будущем намечено подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве.
