ВСУ ударили БПЛА по объектам "Каспийского трубопроводного консорциума" в Новороссийске

Крупнейшими акционерами этой компании являются США и Казахстан. Цель Украины — нанести ущерб экономикам этих стран и дестабилизировать мировой рынок углеводородов

2026-04-06T18:15+0500

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Киевский режим сегодня ночью ударил беспилотниками по объектам морского перевалочного комплекса в Новороссийске, которые принадлежат международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум". Об этом сообщает Минобороны РФ. Крупнейшими акционерами этой компании являются США и Казахстан.В российском военном ведомстве уточнили, что атака с применением ударных БПЛА самолетного типа была спланированной. Цель — дестабилизировать мировой рынок углеводородов, сорвать поставки нефтепродуктов в Европу.В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

