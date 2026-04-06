https://uz.sputniknews.ru/20260406/vsu-udarili-bpla-po-obektam-kaspiyskogo-truboprovodnogo-konsortsiuma-v-novorossiyske-56748753.html
ВСУ ударили БПЛА по объектам "Каспийского трубопроводного консорциума" в Новороссийске
ВСУ ударили БПЛА по объектам "Каспийского трубопроводного консорциума" в Новороссийске
Крупнейшими акционерами этой компании являются США и Казахстан. Цель Украины — нанести ущерб экономикам этих стран и дестабилизировать мировой рынок углеводородов
2026-04-06T18:15+0500
2026-04-06T18:15+0500
2026-04-07T10:12+0500
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Киевский режим сегодня ночью ударил беспилотниками по объектам морского перевалочного комплекса в Новороссийске, которые принадлежат международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум". Об этом сообщает Минобороны РФ. Крупнейшими акционерами этой компании являются США и Казахстан.В российском военном ведомстве уточнили, что атака с применением ударных БПЛА самолетного типа была спланированной. Цель — дестабилизировать мировой рынок углеводородов, сорвать поставки нефтепродуктов в Европу.В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.
новороссийск
россия
киев
ВСУ ударили БПЛА по объектам "Каспийского трубопроводного консорциума" в Новороссийске
18:15 06.04.2026 (обновлено: 10:12 07.04.2026)
Крупнейшими акционерами этой компании являются США и Казахстан. Цель Украины — нанести ущерб экономикам этих стран и дестабилизировать мировой рынок углеводородов.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Киевский режим сегодня ночью ударил беспилотниками по объектам морского перевалочного комплекса в Новороссийске, которые принадлежат международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум". Об этом сообщает Минобороны РФ.
Крупнейшими акционерами этой компании являются США и Казахстан.
В российском военном ведомстве уточнили, что атака с применением ударных БПЛА самолетного типа была спланированной. Цель — дестабилизировать мировой рынок углеводородов, сорвать поставки нефтепродуктов в Европу.
В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.