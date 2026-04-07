Как правильно питаться при ограниченном бюджете
Как правильно питаться при ограниченном бюджете
Нутрициолог: Нужно отдавать предпочтение продуктам, которые при невысокой цене дают организму и белок, и микроэлементы
2026-04-07T22:02+0500
2026-04-07T22:02+0500
Сбалансированный рацион можно выстроить и при ограниченном бюджете, отдавая предпочтение продуктам, содержащим белок и микроэлементы, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Юрия Брабечана.Эксперт также перечислил крупы, овощи и фрукты для правильного и сбалансированного питания.Он рекомендовал выбирать продукты осознанно и не строить рацион вокруг самых дешевых и калорийных позиций, в частности, белого хлеба, печенья и быстрорастворимой лапши.
Как правильно питаться при ограниченном бюджете

22:02 07.04.2026
Нутрициолог: нужно отдавать предпочтение продуктам, которые при невысокой цене дают организму и белок, и микроэлементы.
Сбалансированный рацион можно выстроить и при ограниченном бюджете, отдавая предпочтение продуктам, содержащим белок и микроэлементы, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Юрия Брабечана.

"Имеет смысл опираться на продукты, которые при невысокой цене дают организму и белок, и микроэлементы. Яйца остаются одним из самых выгодных источников полноценного белка. Курица, особенно субпродукты (печень, сердечки, желудки) обходятся заметно дешевле филе, а по питательной ценности ничуть не уступают. Творог и кефир закрывают часть потребности в кальции и белке. Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут) дают растительный белок и клетчатку за совсем небольшие деньги", — пояснил он.

Эксперт также перечислил крупы, овощи и фрукты для правильного и сбалансированного питания.
"Из круп лучше выбирать гречку, овсянку, перловку, а капуста, морковь, свекла, лук и замороженные овощные смеси обеспечат витаминами. Яблоки и бананы в качестве базовых фруктов тоже вполне доступны", — рассказал Брабечан.
Он рекомендовал выбирать продукты осознанно и не строить рацион вокруг самых дешевых и калорийных позиций, в частности, белого хлеба, печенья и быстрорастворимой лапши.
"Все решает, что именно вы кладете в корзину. Если в ней крупы, бобовые, яйца, курица, творог, сезонные овощи и немного фруктов, это уже совсем другая история, чем тележка с колбасой, сосисками, сладкой выпечкой и газировкой", — резюмировал специалист.
