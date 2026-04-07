Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Валентиной Матвиенко — подробности
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Валентиной Матвиенко — подробности
Лидер Узбекистана вновь подтвердил поддержку дальнейшего развития тесного и плодотворного сотрудничества между парламентами двух стран
2026-04-07T14:00+0500
2026-04-07T14:00+0500
2026-04-07T14:20+0500
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба главы республики. Собеседники подчеркнули активную роль парламентов двух стран в расширении и укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Отмечалось, что ежегодно проходят заседания Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов, налажено эффективное взаимодействие в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.“В завершение лидер Узбекистана вновь подтвердил поддержку дальнейшего развития тесного и плодотворного сотрудничества между парламентами двух стран”, — говорится в сообщении.
шавкат мирзиёев телефонный разговор валентина матвиенко
шавкат мирзиёев телефонный разговор валентина матвиенко
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Валентиной Матвиенко — подробности
14:00 07.04.2026 (обновлено: 14:20 07.04.2026)
Лидер Узбекистана вновь подтвердил поддержку дальнейшего развития тесного и плодотворного сотрудничества между парламентами двух стран.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, сообщает
пресс-служба главы республики.
“Состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. В начале беседы глава государства сердечно поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения, искренне пожелав крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов”, — говорится в сообщении.
Собеседники подчеркнули активную роль парламентов двух стран в расширении и укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Отмечалось, что ежегодно проходят заседания Комиссии по сотрудничеству верхних палат парламентов, налажено эффективное взаимодействие в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.
“В завершение лидер Узбекистана вновь подтвердил поддержку дальнейшего развития тесного и плодотворного сотрудничества между парламентами двух стран”, — говорится в сообщении.