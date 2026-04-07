От проверки к сервису: в Узбекистане трансформируют деятельность налоговой системы
09:50 07.04.2026 (обновлено: 09:52 07.04.2026)
© telegram sputnikuzbekistan
За счет мониторинга P2P-транзакций, маркировки товаров и других мер в республике в 2026 году обеспечат дополнительно 30 трлн сумов налоговых поступлений.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Трансформация деятельности налоговой системы на основе принципа "от проверки к сервису" определена в качестве одного из приоритетов в Узбекистане. Об этом шла речь в ходе презентации по совершенствованию налогового администрирования и реформированию деятельности налоговых органов, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.
“В качестве приоритетов определены трансформация деятельности налоговой системы на основе принципа "от проверки к сервису", дальнейшее повышение качества обслуживания и создание современных, эффективных механизмов контроля”, — говорится в сообщении.
Как отмечалось, ключевым резервом для увеличения налоговых поступлений является сокращение теневой экономики.
“Президент указал, что уже в этом году необходимо обеспечить дополнительно 30 триллионов сумов поступлений в бюджет за счет использования возможностей цифрового анализа и искусственного интеллекта, а также внедрения системы "умного" контроля”, — говорится в сообщении.
Этого хотят достичь за счет мониторинга P2P-транзакций, маркировки товаров, усиления цифрового контроля, автоматического выявления незарегистрированной деятельности по перевозке грузов, легализации неформальной занятости и других механизмов в таких сферах, как торговля и услуги, промышленность, строительство и общественное питание.
“Указано на необходимость задействовать дополнительные источники поступлений за счет полной цифровизации деятельности рынков и торговых комплексов, а также интеграции контрольных механизмов, работы налоговых органов и цифрового наблюдения”, — говорится в сообщении.
Также речь шла о том, что из-за удаленности от налоговых органов снизилась эффективность обслуживания и контроля 209 тыс. плательщиков НДС. В этой связи предложили перевести налоговый контроль 500 нестратегических предприятий на областной уровень, а более 103 тыс. предприятий в сферах сельского хозяйства, торговли и общественного питания — на районный. Такой подход позволит повысить качество обслуживания налогоплательщиков на местах, оперативно решать возникающие проблемы и усилить эффективность контроля.
Упрощение налогового администрирования для предпринимателей
Согласно результатам опроса, большинство предпринимателей недовольны сложностью процедур проверок, предоставления отчетности и уплаты налогов.
“В этой связи подчеркнуто, что автоматический камеральный контроль необходимо трансформировать из карательного инструмента в превентивную систему, предназначенную для выявления и исправления ошибок на ранних стадиях, а также разделить предприятия на "зеленую", "желтую" и "красную" категории в зависимости от уровня риска”, — говорится в сообщении.
Автоматизация формирования шести видов отчетности без участия человека и переход на единый налоговый счет
Внедрение новой системы позволит сократить необоснованные налоговые задолженности, переплаты и пени, а предприниматели смогут сэкономить 8,4 трлн сумов.
Ожидают, что новый подход приведет к сокращению числа проверок, значительному уменьшению ошибок в отчетности, ускорению рассмотрения обращений и заметному повышению эффективности работы кол-центров.
Также главе республики представили предложения по повышению квалификации кадров, налаживанию системы непрерывного образования, материальному и социальному стимулированию сотрудников. Для укрепления кадрового потенциала разработаны меры по усилению материально-технической базы Налоговой академии при Налоговом комитете.
Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам:
внедрить в налоговом администрировании кардинально новый метод работы, основанный на цифровых технологиях, аналитике и искусственном интеллекте;
создать благоприятную и справедливую налоговую среду для предпринимателей;
сформировать корпус квалифицированных специалистов в этой сфере.