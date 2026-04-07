https://uz.sputniknews.ru/20260407/uzbekistan-transformiruyut-deyatelnost-nalogovoy-sistemy-56747263.html

От проверки к сервису: в Узбекистане трансформируют деятельность налоговой системы

Sputnik Узбекистан

За счет мониторинга P2P-транзакций, маркировки товаров и других мер в республике в 2026 году обеспечат дополнительно 30 трлн сумов налоговых поступлений

2026-04-07T09:50+0500

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Трансформация деятельности налоговой системы на основе принципа "от проверки к сервису" определена в качестве одного из приоритетов в Узбекистане. Об этом шла речь в ходе презентации по совершенствованию налогового администрирования и реформированию деятельности налоговых органов, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Как отмечалось, ключевым резервом для увеличения налоговых поступлений является сокращение теневой экономики.Этого хотят достичь за счет мониторинга P2P-транзакций, маркировки товаров, усиления цифрового контроля, автоматического выявления незарегистрированной деятельности по перевозке грузов, легализации неформальной занятости и других механизмов в таких сферах, как торговля и услуги, промышленность, строительство и общественное питание.Также речь шла о том, что из-за удаленности от налоговых органов снизилась эффективность обслуживания и контроля 209 тыс. плательщиков НДС. В этой связи предложили перевести налоговый контроль 500 нестратегических предприятий на областной уровень, а более 103 тыс. предприятий в сферах сельского хозяйства, торговли и общественного питания — на районный. Такой подход позволит повысить качество обслуживания налогоплательщиков на местах, оперативно решать возникающие проблемы и усилить эффективность контроля.Упрощение налогового администрирования для предпринимателейСогласно результатам опроса, большинство предпринимателей недовольны сложностью процедур проверок, предоставления отчетности и уплаты налогов.Автоматизация формирования шести видов отчетности без участия человека и переход на единый налоговый счетВнедрение новой системы позволит сократить необоснованные налоговые задолженности, переплаты и пени, а предприниматели смогут сэкономить 8,4 трлн сумов.Ожидают, что новый подход приведет к сокращению числа проверок, значительному уменьшению ошибок в отчетности, ускорению рассмотрения обращений и заметному повышению эффективности работы кол-центров.Также главе республики представили предложения по повышению квалификации кадров, налаживанию системы непрерывного образования, материальному и социальному стимулированию сотрудников. Для укрепления кадрового потенциала разработаны меры по усилению материально-технической базы Налоговой академии при Налоговом комитете.Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан налоговая система