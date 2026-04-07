В Агентстве по управлению госактивами РУз появится проектный офис цифровых технологий
© Depositphotos / Pressmaster
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Агентстве по управлению госактивами Республики Узбекистан появится проектный офис цифровых технологий. Это одно из предложений, представленных президенту Шавкату Мирзиёеву, по сокращению государственного присутствия в экономике и ускорению процессов приватизации, сообщает пресс-служба главы республики.
По ее данным, сегодня доля государства в экономике составляет 42%, а количество предприятий с государственным участием — 1685. В прошлом году приватизировали государственные активы на сумму почти 30 трлн сумов, что обеспечило поступления в бюджет в объеме более 10 трлн сумов. Последовательно растет и объем продаж земельных участков, который достиг 6 трлн сумов. В целом за последние пять лет количество государственных предприятий в результате приватизации сократилось на 60%.
На совещании озвучили вопросы, требующие решения.
Говорили о том, что необходимо усилить требования к новым собственникам по сохранению рабочих мест, внедрению современных технологий и повышению эффективности производства. Число неэффективных госпредприятий в прошлом году достигло 362, что требует активизировать эту работу.
При этом в системе анализа государственных предприятий пока недостаточно используют современные цифровые инструменты и возможности ИИ. В 2024 году 451 предприятие со сложным финансовым положением понесло убытки на 14 трлн сумов, а в прошлом году потери 362 предприятий составили 4 трлн сумов. В связи с этим предстоит провести углубленный анализ деятельности госпредприятий, внедрить новый механизм оценки их финансовой устойчивости и наладить процесс раннего выявления проблем.
“В процессе приватизации пока недостаточно применяется аналитический подход. Поэтому эту работу решено выстраивать по отраслевому принципу: отдельно анализировать каждый сектор, оценивать его социально-экономические последствия, изучать конкурентную среду и на этой основе готовить предложения”, — говорится в сообщении.
Рациональное использование госсобственности в регионах и вовлечение пустующих площадей в экономический оборот
Предложено поэтапно внедрить единую систему управления такими объектами и сократить среднюю площадь на одного сотрудника с 27 до 12–15 квадратных метров. Это позволит ввести в экономический оборот 4,9 млн квадратных метров площадей, выставить на продажу и передать в аренду свободные здания, а также снизить расходы на содержание и коммунальные услуги.
Вовлечение земельных участков, выделенных предпринимателям, в экономический оборот
Как отмечалось, на 3,1 тыс. гектаров из 11,4 тыс. гектаров земли, выделенных в 2022–2025 годах, экономическая деятельность в полном объеме так и не была организована.
В связи с этим указано на необходимость онлайн-мониторинга фактического состояния земельных участков, выставления их на аукцион на основе готовых проектов и усиления критериев участия в инвестпроектах.
“Для этого предложено внедрить систему эффективного выявления неиспользуемых земель путем интеграции таких информационных систем, как "E-auksion", "Yerelektron", системы агентства "Узбеккосмос", "Shaffof qurilish" и "UzKAD". Поручено усилить роль хокимиятов на местах в вовлечении таких земель в экономический оборот”, — говорится в сообщении.
Впредь земельные участки для предпринимательских целей будут выставлять на аукцион в виде готового бизнес-проекта вместе с разрешительной документацией.
Также президенту доложили о ходе подготовительной работы по приватизации крупных активов, в частности компании "UzAuto Motors" и входящих в ее состав предприятий, а также "Навоиазот" и тепловых электростанций.
“Предложено создать в Агентстве по управлению государственными активами проектный офис цифровых технологий. В рамках этой системы планируется осуществлять онлайн-мониторинг всех процессов приватизации, внедрить элементы искусственного интеллекта в финансовый анализ государственных предприятий и процессы распределения поступлений”, — говорится в сообщении.
Глава государства дал ответственным лицам поручения по дальнейшему сокращению государственного присутствия в экономике, эффективному использованию активов и ускорению процессов приватизации на основе современных подходов.