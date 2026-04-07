В Агентстве по управлению госактивами РУз появится проектный офис цифровых технологий

Глава республики дал ответственным лицам поручения по дальнейшему сокращению государственного присутствия в экономике, эффективному использованию активов и ускорению процессов приватизации на основе современных подходов

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Агентстве по управлению госактивами Республики Узбекистан появится проектный офис цифровых технологий. Это одно из предложений, представленных президенту Шавкату Мирзиёеву, по сокращению государственного присутствия в экономике и ускорению процессов приватизации, сообщает пресс-служба главы республики.По ее данным, сегодня доля государства в экономике составляет 42%, а количество предприятий с государственным участием — 1685. В прошлом году приватизировали государственные активы на сумму почти 30 трлн сумов, что обеспечило поступления в бюджет в объеме более 10 трлн сумов. Последовательно растет и объем продаж земельных участков, который достиг 6 трлн сумов. В целом за последние пять лет количество государственных предприятий в результате приватизации сократилось на 60%.На совещании озвучили вопросы, требующие решения.Говорили о том, что необходимо усилить требования к новым собственникам по сохранению рабочих мест, внедрению современных технологий и повышению эффективности производства. Число неэффективных госпредприятий в прошлом году достигло 362, что требует активизировать эту работу.При этом в системе анализа государственных предприятий пока недостаточно используют современные цифровые инструменты и возможности ИИ. В 2024 году 451 предприятие со сложным финансовым положением понесло убытки на 14 трлн сумов, а в прошлом году потери 362 предприятий составили 4 трлн сумов. В связи с этим предстоит провести углубленный анализ деятельности госпредприятий, внедрить новый механизм оценки их финансовой устойчивости и наладить процесс раннего выявления проблем.Рациональное использование госсобственности в регионах и вовлечение пустующих площадей в экономический оборотПредложено поэтапно внедрить единую систему управления такими объектами и сократить среднюю площадь на одного сотрудника с 27 до 12–15 квадратных метров. Это позволит ввести в экономический оборот 4,9 млн квадратных метров площадей, выставить на продажу и передать в аренду свободные здания, а также снизить расходы на содержание и коммунальные услуги.Вовлечение земельных участков, выделенных предпринимателям, в экономический оборотКак отмечалось, на 3,1 тыс. гектаров из 11,4 тыс. гектаров земли, выделенных в 2022–2025 годах, экономическая деятельность в полном объеме так и не была организована.В связи с этим указано на необходимость онлайн-мониторинга фактического состояния земельных участков, выставления их на аукцион на основе готовых проектов и усиления критериев участия в инвестпроектах.Впредь земельные участки для предпринимательских целей будут выставлять на аукцион в виде готового бизнес-проекта вместе с разрешительной документацией.Также президенту доложили о ходе подготовительной работы по приватизации крупных активов, в частности компании "UzAuto Motors" и входящих в ее состав предприятий, а также "Навоиазот" и тепловых электростанций.Глава государства дал ответственным лицам поручения по дальнейшему сокращению государственного присутствия в экономике, эффективному использованию активов и ускорению процессов приватизации на основе современных подходов.

