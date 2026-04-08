Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Голышева
09:50 08.04.2026 (обновлено: 10:05 08.04.2026)
© Пресс-служба президента Узбекистана
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Аркадьевича Голышева, сообщает пресс-служба главы государства.
Государственный и общественный деятель, крупный ученый и практик в области экономики, ушел из жизни 7 апреля в возрасте 75 лет.
© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью государственного деятеля Вячеслава Голышева
Соболезнования в связи с его смертью также выразили Танзила Нарбаева, Нуриддин Исмаилов, Абдулла Арипов, Шавкат Аюпов и Содикжон Турдиев.
“Память о государственном и общественном деятеле, крупном ученом и практике в области экономики, заботливом наставнике молодежи, искреннем и скромном человеке Вячеславе Аркадьевиче Голышеве навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении.
Вячеслав Голышев родился 4 мая 1951 года в городе Омске Российской Федерации. В 1972 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет), получив специальность экономист, в 1980 году — аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова и защитил кандидатскую диссертацию.
Трудовую деятельность начал экономистом в области полиграфии, затем работал на разных должностях в Ташкентском институте народного хозяйства, НИИ экономики и нормативов при Государственном плановом комитете Узбекистана, республиканских партийных и государственных органах.
В 1992–1995 годы Голышев занимал должность заместителя директора Института мировых проблем при Президенте Республики Узбекистан, первого заместителя председателя Государственного комитета по прогнозированию и статистике. В 2005-2006 годах, работая заместителем премьер-министра Республики Узбекистан, министром экономики, руководителем комплекса по вопросам экономики и внешнеэкономических связей, Голышев руководил важными направлениями деятельности по обеспечению социально-экономического развития страны.
На протяжении многих лет он занимал пост Государственного советника Президента Узбекистана, непосредственно участвовал в разработке государственных программ и концептуальных документов, касающихся социально-экономической политики государства.
Вячеслава Голышева неоднократно избирали депутатом Олий Мажлиса.
Также он вел активную работу по подготовке экономических кадров новой формации.
За большие заслуги перед страной и народом Вячеслав Голышев был удостоен почетного звания "Заслуженный экономист Республики Узбекистан" и ордена "Дустлик".