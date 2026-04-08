Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260408/prezident-uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-vyacheslava-golysheva--56764668.html
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Голышева
Sputnik Узбекистан
Государственный и общественный деятель, крупный ученый и практик в области экономики, ушел из жизни в возрасте 75 лет
2026-04-08T09:50+0500
2026-04-08T10:05+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
соболезнования
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_164:137:1118:853_1920x0_80_0_0_eccab10edeb80915beefd23189b50950.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
09:50 08.04.2026 (обновлено: 10:05 08.04.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Государственный и общественный деятель, крупный ученый и практик в области экономики, ушел из жизни в возрасте 75 лет.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Аркадьевича Голышева, сообщает пресс-служба главы государства.
Государственный и общественный деятель, крупный ученый и практик в области экономики, ушел из жизни 7 апреля в возрасте 75 лет.
© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью государственного деятеля Вячеслава Голышева
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью государственного деятеля Вячеслава Голышева - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2026
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью государственного деятеля Вячеслава Голышева
© telegram sputnikuzbekistan
Соболезнования в связи с его смертью также выразили Танзила Нарбаева, Нуриддин Исмаилов, Абдулла Арипов, Шавкат Аюпов и Содикжон Турдиев.
“Память о государственном и общественном деятеле, крупном ученом и практике в области экономики, заботливом наставнике молодежи, искреннем и скромном человеке Вячеславе Аркадьевиче Голышеве навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении.
Вячеслав Голышев родился 4 мая 1951 года в городе Омске Российской Федерации. В 1972 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет), получив специальность экономист, в 1980 году — аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова и защитил кандидатскую диссертацию.
Трудовую деятельность начал экономистом в области полиграфии, затем работал на разных должностях в Ташкентском институте народного хозяйства, НИИ экономики и нормативов при Государственном плановом комитете Узбекистана, республиканских партийных и государственных органах.
В 1992–1995 годы Голышев занимал должность заместителя директора Института мировых проблем при Президенте Республики Узбекистан, первого заместителя председателя Государственного комитета по прогнозированию и статистике. В 2005-2006 годах, работая заместителем премьер-министра Республики Узбекистан, министром экономики, руководителем комплекса по вопросам экономики и внешнеэкономических связей, Голышев руководил важными направлениями деятельности по обеспечению социально-экономического развития страны.
На протяжении многих лет он занимал пост Государственного советника Президента Узбекистана, непосредственно участвовал в разработке государственных программ и концептуальных документов, касающихся социально-экономической политики государства.
Вячеслава Голышева неоднократно избирали депутатом Олий Мажлиса.
Также он вел активную работу по подготовке экономических кадров новой формации.
За большие заслуги перед страной и народом Вячеслав Голышев был удостоен почетного звания "Заслуженный экономист Республики Узбекистан" и ордена "Дустлик".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0