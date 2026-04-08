Врач назвала семь главных принципов долголетия
Научно доказано, что продолжительность жизни на 25% зависит от генетических факторов и на 75% — от образа жизни, медицинского обеспечения и окружающей среды
2026-04-08T22:03+0500
Существуют семь главных принципов, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздову.Специалист пояснила, что после отказа от курения организм начинает восстанавливаться практически сразу, а уже через год риск сердечно-сосудистых осложнений снижается вдвое.Кроме того, она советует ограничить потребление соли, так как избыток натрия задерживает воду, увеличивает объем циркулирующей крови, повышает артериальное давление и перегружает сердце. При этом страдают и почки.Эксперт также напомнила о необходимости спать по семь-восемь часов и поддерживать социальные связи и интеллектуальную активность. По ее словам, профилактика когнитивного снижения начинается задолго до старости.
Существуют семь главных принципов, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздову.
"Первое — откажитесь от курения. Со временем стенки сосудов повреждаются и становятся основой для атеросклеротических бляшек — прямого пути к инфаркту и инсульту. Второе — исключите употребление алкоголя. Он провоцирует аритмию и кардиомиопатию, а в нервной системе вызывает гибель нейронов", — рекомендовала она.
Специалист пояснила, что после отказа от курения организм начинает восстанавливаться практически сразу, а уже через год риск сердечно-сосудистых осложнений снижается вдвое.
Кроме того, она советует ограничить потребление соли, так как избыток натрия задерживает воду, увеличивает объем циркулирующей крови, повышает артериальное давление и перегружает сердце. При этом страдают и почки.
"Четвертое — ешьте не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. Это простейший и доступный способ снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Пятое — двигайтесь каждый день, 150–300 минут умеренной физической активности в неделю — научно подтвержденная норма", — отметила Дроздова.
Эксперт также напомнила о необходимости спать по семь-восемь часов и поддерживать социальные связи и интеллектуальную активность. По ее словам, профилактика когнитивного снижения начинается задолго до старости.
"Общение с близкими, освоение новых навыков, чтение, участие в общественной жизни — это инвестиция в ясность мышления на десятилетия вперед", — резюмировала она.