В Узбекистане создадут Конфедерацию неолимпийских видов спорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
На совещании под председательством президента также определен новый порядок популяризации спорта в госорганах и организациях.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о создании Конфедерации неолимпийских видов спорта Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.
Под его председательством состоялось видеоселекторное совещание по вопросам выведения сферы физической культуры и спорта на качественно новый уровень, широкой популяризации спорта и совершенствования системы селекции и подготовки.
“Одобрено предложение об открытии в спортивных школах секций по неолимпийским видам спорта, вызывающим интерес у молодежи, а также о создании Конфедерации неолимпийских видов спорта Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев также выдвинул в ходе совещания ряд инициатив:
теперь результативность массового спорта в махалле будут оценивать не только по охвату, но и по показателям здоровья населения;
в каждом регионе выберут один район, где сформируют "баланс здоровья";
создадут корпус волонтеров здорового образа жизни из числа населения, активно занимающегося спортом. Они будут продвигать занятия спортом и принципы здорового образа жизни в махаллях;
в каждом районе 10 наиболее образцовым махаллям в рамках этой системы будут предоставлять бесплатную спортивную форму и инвентарь;
в махаллях, где увеличится охват спортом, улучшится здоровье населения и снизятся случаи сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, волонтер и председатель махалли получат в конце года поощрение в размере до 15 млн сумов. А тренеру, ответственному за массовые спортивные мероприятия в этой махалле, выплатят надбавку к зарплате в размере до 200%.
Как отмечалось, во всем мире растет популярность интенсивных упражнений, не требующих спецоборудования и крупной инфраструктуры, например, кроссфита.
В связи с этим, президент поручил до 1 мая организовать кружки по кроссфиту во всех школах и техникумах. В следующем году кроссфит включат в систему "Пять инициатив".
Новый порядок популяризации спорта в государственных органах и организациях
Каждый министр, руководитель отрасли и банка, а также хоким области и района должны быть примером для своих сотрудников в занятиях спортом и расширять для них условия.
“С этой целью один день недели будет установлен как День спорта. В этот день в министерствах, ведомствах и организациях будут проводиться спортивные упражнения”, — говорится в сообщении.
Начиная с 2026-го, ежегодно будут организовывать республиканские первенства между министерствами, отраслями, банками и хокимиятами.
Дополнительные возможности для развития общественного спорта создадут и в частном секторе.
“Предприниматели смогут вычитать из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль расходы на строительство и оснащение тренажерного зала и поля для своих сотрудников. Подоходный налог и социальный налог для привлекаемых тренеров будет установлен на уровне 1 процента”, —говорится в сообщении.
Глава республики анонсировал внедрение кардинально нового подхода, основанного на цикле "район – школа – спортивное учреждение – федерация", в сфере привлечения населения к спорту и селекционной работе.
“Теперь между ректором университета, главой федерации и хокимом будет заключено трехстороннее соглашение. Согласно ему, хокимы создадут необходимые условия и удобства для организации спортивных секций в школах, техникумах и других спортивных объектах региона, где учащиеся смогут заниматься спортом вне учебных часов”, — говорится в сообщении.
Говорили и о важности охвата студентов спортивных вузов дуальным образованием и направления их на работу в кружки в качестве тренеров. Таким студентам автоматически будут выдавать тренерский сертификат. 50% дохода, поступающего от секции, останется в распоряжении студента-тренера. Выпускникам дуального образования вместе с дипломом будут выдавать и судейский сертификат.
“На совещании поставлена задача уже в текущем году за счет новой системы вдвое увеличить число граждан, регулярно занимающихся спортом, и довести их количество до 1 миллиона человек”, — говорится в сообщении.
Президент поручил ответственным лицам создать единую платформу, которая с помощью искусственного интеллекта позволит анализировать результаты спортсменов и тренеров, а также формировать планы тренировок.
Научные исследования в сфере спорта
Отмечалось, что научные исследования в сфере спорта впредь должны быть направлены исключительно на решение актуальных проблем, а их результаты – напрямую внедряться в практику. Если научные разработки будут приносить реальный эффект, способствовать росту достижений спортсменов и увеличению числа медалей на международных соревнованиях, таких ученых будут поощрять премией в размере 100 млн сумов.
Развитие олимпийского и паралимпийского движения
С этого года в рамках Президентской олимпиады количество видов спорта, по которым будут проводить соревнования, увеличат вдвое — до 21. Теперь эти состязания будут организовывать и по паралимпийским видам спорта. Каждый хоким района и области проведет на своей территории Хокимскую олимпиаду, победители которой получат путевки на Президентскую олимпиаду.
Подготовка и повышение квалификации кадров по адаптивным видам спорта
Систему кардинально обновят. Ташкентский филиал Российского государственного педагогического университета имени Герцена станет базовым вузом по развитию инклюзивного спорта.
“Президент особо отметил, что в достижениях параспортсменов велика заслуга самоотверженных людей, которые сопровождают их днем и ночью. Теперь лицам, сопровождающим параспортсменов на учебно-тренировочных сборах, республиканских и международных соревнованиях, будут компенсироваться транспортные расходы и расходы на проживание. Кроме того, им будет выплачиваться ежемесячная заработная плата в размере, равном окладу тренеров спортивных школ”, —говорится в сообщении.
Спорт должен стать не только залогом здоровья и высоких результатов, но и отраслью, приносящей доход
Исходя из этого рассмотрели вопросы организации матчей национального чемпионата по футболу, поскольку из-за проведения некоторых игр в рабочее время посещаемость болельщиков остается ниже ожидаемой.
Ответственным лицам поручили разработать программу по резкому увеличению посещаемости стадионов — за счет переноса матчей на выходные дни либо на вечернее время после 19.00, организации вокруг стадионов дополнительных сервисов, музыкальных и развлекательных мероприятий, налаживания удобного транспортного сообщения для болельщиков, а также предложения им доступных футбольных турпакетов.
Состояние спортивной инфраструктуры на местах
Как отмечалось, в регионах 39 открытых и крытых спортивных объектов не используют в полной мере из-за необходимости ремонта. В связи с этим, ответственным лицам поручено подготовить проект постановления о передаче таких объектов на условиях государственно-частного партнерства для их преобразования в современные спорткомплексы.