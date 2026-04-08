В Узбекистане создадут Конфедерацию неолимпийских видов спорта

На совещании под председательством президента также определен новый порядок популяризации спорта в госорганах и организациях

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о создании Конфедерации неолимпийских видов спорта Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.Под его председательством состоялось видеоселекторное совещание по вопросам выведения сферы физической культуры и спорта на качественно новый уровень, широкой популяризации спорта и совершенствования системы селекции и подготовки.Шавкат Мирзиёев также выдвинул в ходе совещания ряд инициатив:Как отмечалось, во всем мире растет популярность интенсивных упражнений, не требующих спецоборудования и крупной инфраструктуры, например, кроссфита.В связи с этим, президент поручил до 1 мая организовать кружки по кроссфиту во всех школах и техникумах. В следующем году кроссфит включат в систему "Пять инициатив".Новый порядок популяризации спорта в государственных органах и организацияхКаждый министр, руководитель отрасли и банка, а также хоким области и района должны быть примером для своих сотрудников в занятиях спортом и расширять для них условия.Начиная с 2026-го, ежегодно будут организовывать республиканские первенства между министерствами, отраслями, банками и хокимиятами.Дополнительные возможности для развития общественного спорта создадут и в частном секторе.Глава республики анонсировал внедрение кардинально нового подхода, основанного на цикле "район – школа – спортивное учреждение – федерация", в сфере привлечения населения к спорту и селекционной работе.Говорили и о важности охвата студентов спортивных вузов дуальным образованием и направления их на работу в кружки в качестве тренеров. Таким студентам автоматически будут выдавать тренерский сертификат. 50% дохода, поступающего от секции, останется в распоряжении студента-тренера. Выпускникам дуального образования вместе с дипломом будут выдавать и судейский сертификат.Президент поручил ответственным лицам создать единую платформу, которая с помощью искусственного интеллекта позволит анализировать результаты спортсменов и тренеров, а также формировать планы тренировок.Научные исследования в сфере спортаОтмечалось, что научные исследования в сфере спорта впредь должны быть направлены исключительно на решение актуальных проблем, а их результаты – напрямую внедряться в практику. Если научные разработки будут приносить реальный эффект, способствовать росту достижений спортсменов и увеличению числа медалей на международных соревнованиях, таких ученых будут поощрять премией в размере 100 млн сумов.Развитие олимпийского и паралимпийского движенияС этого года в рамках Президентской олимпиады количество видов спорта, по которым будут проводить соревнования, увеличат вдвое — до 21. Теперь эти состязания будут организовывать и по паралимпийским видам спорта. Каждый хоким района и области проведет на своей территории Хокимскую олимпиаду, победители которой получат путевки на Президентскую олимпиаду.Подготовка и повышение квалификации кадров по адаптивным видам спортаСистему кардинально обновят. Ташкентский филиал Российского государственного педагогического университета имени Герцена станет базовым вузом по развитию инклюзивного спорта.Спорт должен стать не только залогом здоровья и высоких результатов, но и отраслью, приносящей доходИсходя из этого рассмотрели вопросы организации матчей национального чемпионата по футболу, поскольку из-за проведения некоторых игр в рабочее время посещаемость болельщиков остается ниже ожидаемой.Ответственным лицам поручили разработать программу по резкому увеличению посещаемости стадионов — за счет переноса матчей на выходные дни либо на вечернее время после 19.00, организации вокруг стадионов дополнительных сервисов, музыкальных и развлекательных мероприятий, налаживания удобного транспортного сообщения для болельщиков, а также предложения им доступных футбольных турпакетов.Состояние спортивной инфраструктуры на местахКак отмечалось, в регионах 39 открытых и крытых спортивных объектов не используют в полной мере из-за необходимости ремонта. В связи с этим, ответственным лицам поручено подготовить проект постановления о передаче таких объектов на условиях государственно-частного партнерства для их преобразования в современные спорткомплексы.

