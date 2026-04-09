Меры по развитию Ташобласти выведут регион на столичный уровень
В Ташобласть из Ташкента уже передислоцировались 15 текстильных предприятий
Мирзиёев: Ташкентская область должна стать примером в улучшении предпринимательской и деловой среды, развитии промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Близость Ташкентской области к столице формирует у жителей региона соответствующие ожидания — уровень занятости, доходов и качества жизни здесь должен быть сопоставим с городом Ташкентом, заявил Шавкат Мирзиёев. Президент Узбекистана провел совещание, посвященное результативности проводимых реформ в Ташобласти и приоритетным задачам на перспективу.
Он подчеркнул, что область должна стать примером в улучшении предпринимательской и деловой среды, развитии промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства.
“В 2026 году планируется увеличить экономику региона на 9,1 процента, промышленность — на 8,8 процента, сферу услуг — на 17,2 процента, объем строительных работ — на 15 процентов, сельское хозяйство — на 6,6 процента. Для этого намечено привлечь 6,2 миллиарда долларов инвестиций и обеспечить экспорт в объеме 2,8 миллиарда долларов”, — говорится в сообщении.
Теперь для выявления новых возможностей в промышленности, инвестициях и экспорте потенциал районов будут анализировать с использованием ИИ. В целях дальнейшего повышения эффективности этой работы глава республики поддержал предложение об открытии в области Центра искусственного интеллекта и цифрового развития.
В регионе внедряют новую систему управления промышленностью. В критерии оценки деятельности заместителя хокима по вопросам промышленности включат конкретные показатели эффективности по наращиванию инвестиций и экспорта, а также увеличению доли готовой продукции и полуфабрикатов.
Также поставлена задача уже в этом году превратить 883 махалли в территории, свободные от бедности и безработицы, обеспечить постоянную занятость 84,7 тыс. жителей, легализовать 37 тыс. неформальных рабочих мест и обучить 13,3 тыс. безработных граждан.
В качестве источников дополнительного промышленного роста назван ряд новых проектов. В частности,
в Ангрене реализуют проект по производству керамической и фарфоровой плитки;
в Нурафшане — текстильных и трикотажных изделий;
в Янгиюльском районе создают малую промышленную зону "Тинчлик";
в Паркентском районе — свободную экономическую зону "Паркент Фарма";
в Уртачирчикском районе — мебельный кластер, хозяйство по выращиванию грибов и производству сахарной кукурузы;
в Янгиюле — рыбоводческий комплекс.
Развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности
Поскольку объемы производства в животноводстве и птицеводстве по-прежнему недостаточны для удовлетворения потребностей столицы и области, в Ахангаранском районе реализуют отдельную программу по развитию животноводства и расширению кормовой базы.
Здесь планируют создать научно-производственный центр по разведению овец и коз, а также завезти 50 тыс. голов племенного мелкого рогатого скота.
Кроме того, в Ахангаране внедрят механизм выделения через аукцион 60 тыс. гектаров пастбищ, не занятых лесами и находящихся на балансе лесного хозяйства.
“В целом в 2026 году в сфере животноводства намечено реализовать 78 проектов на 2,1 триллиона сумов и создать 496 новых рабочих мест. Также планируется внедрить водосберегающие технологии на 35 тысячах гектаров, освоить новые земли с закладкой садов и виноградников”, — говорится в сообщении.
В Аккурганском и Ахангаранском районах реализуют проекты по развитию птицеводства стоимостью $45 млн, что позволит производить 30 тыс. тонн мяса птицы в год.
Поскольку доходность с гектара лука и чеснока в несколько десятков раз выше, чем у зерновых, президент одобрил предложение о поэтапной замене зерновых высокодоходными культурами в Ахангаране.
Развитие туризма
В Паркенте на вершине "Олтин бел" и на прилегающей территории создадут горнолыжную зону, включающую гостиницу, дома в стиле шале, объекты отдыха и развлечений.
В Ахангаранском районе на базе зоны отдыха "Синие горы" появится современный туристический комплекс.
Планируют организовать туристические села в населенных пунктах Лашкарак и Янгиабад города Ангрена, объекты экологического и охотничьего туризма в Бекабадском районе, туристический комплекс "Кумушкан" в Паркентском районе, а также зоны семейного отдыха и гостевые дома в Паркентсае.
Вместимость объектов размещения намечено увеличить до 35,5 тыс. мест.
“Поставлена задача довести экспорт туристических услуг в области до 600 миллионов долларов, а число иностранных и внутренних туристов – до 16,5 миллиона”, — говорится в сообщении.
Также отмечалось, что на реализацию 231 проекта в "тяжелых" районах области, а также в районах, городах и махаллях "в облике Нового Узбекистана" направили 956 млрд сумов.
Президент поручил ускорить улучшение жилищных условий, электроснабжения, водоснабжения, канализации и дорог в махаллях.
В частности,
39 махаллей, не имеющих доступа к питьевой воде, полностью обеспечат централизованным водоснабжением;
в 81 махалле реконструируют 166,7 километра водопроводных сетей;
в 145 махаллях обновят 121 устаревший трансформатор и заменят 443,6 километра электросетей.
Крупные социальные и инновационные проекты
На совещании обсудили:
план строительства международного инновационного медицинского городка Tashkent Medical Smart City стоимостью $5 млрд на территории 400 гектаров в Юкоричирчикском районе;
создание в Нурафшане Центра технологий будущего стоимостью $35,4 млн с привлечением более 100 иностранных IT-компаний и увеличением экспорта услуг до $20 млн в год;
строительство многопрофильного медицинского кластера на 670 коек, центра социальных учреждений и здания государственного архива области.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что важнейшей задачей должно стать превращение Ташкентской области в территорию, свободную от бедности и безработицы, с тем чтобы она стала примером для других регионов.