https://uz.sputniknews.ru/20260409/mery-po-razvitiyu-tashoblasti-vyvedut-region-na-stolichnyy-uroven-56790593.html

Меры по развитию Ташобласти выведут регион на столичный уровень

Sputnik Узбекистан

Мирзиёев: Ташкентская область должна стать примером в улучшении предпринимательской и деловой среды, развитии промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства

2026-04-09T11:20+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/08/56786453_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_907c587e805ea4fcd1a8215bfe5547f0.jpg

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Близость Ташкентской области к столице формирует у жителей региона соответствующие ожидания — уровень занятости, доходов и качества жизни здесь должен быть сопоставим с городом Ташкентом, заявил Шавкат Мирзиёев. Президент Узбекистана провел совещание, посвященное результативности проводимых реформ в Ташобласти и приоритетным задачам на перспективу.Он подчеркнул, что область должна стать примером в улучшении предпринимательской и деловой среды, развитии промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства.Теперь для выявления новых возможностей в промышленности, инвестициях и экспорте потенциал районов будут анализировать с использованием ИИ. В целях дальнейшего повышения эффективности этой работы глава республики поддержал предложение об открытии в области Центра искусственного интеллекта и цифрового развития.В регионе внедряют новую систему управления промышленностью. В критерии оценки деятельности заместителя хокима по вопросам промышленности включат конкретные показатели эффективности по наращиванию инвестиций и экспорта, а также увеличению доли готовой продукции и полуфабрикатов.Также поставлена задача уже в этом году превратить 883 махалли в территории, свободные от бедности и безработицы, обеспечить постоянную занятость 84,7 тыс. жителей, легализовать 37 тыс. неформальных рабочих мест и обучить 13,3 тыс. безработных граждан.В качестве источников дополнительного промышленного роста назван ряд новых проектов. В частности,Развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасностиПоскольку объемы производства в животноводстве и птицеводстве по-прежнему недостаточны для удовлетворения потребностей столицы и области, в Ахангаранском районе реализуют отдельную программу по развитию животноводства и расширению кормовой базы.Здесь планируют создать научно-производственный центр по разведению овец и коз, а также завезти 50 тыс. голов племенного мелкого рогатого скота.Кроме того, в Ахангаране внедрят механизм выделения через аукцион 60 тыс. гектаров пастбищ, не занятых лесами и находящихся на балансе лесного хозяйства.В Аккурганском и Ахангаранском районах реализуют проекты по развитию птицеводства стоимостью $45 млн, что позволит производить 30 тыс. тонн мяса птицы в год.Поскольку доходность с гектара лука и чеснока в несколько десятков раз выше, чем у зерновых, президент одобрил предложение о поэтапной замене зерновых высокодоходными культурами в Ахангаране.Развитие туризмаВместимость объектов размещения намечено увеличить до 35,5 тыс. мест.Также отмечалось, что на реализацию 231 проекта в "тяжелых" районах области, а также в районах, городах и махаллях "в облике Нового Узбекистана" направили 956 млрд сумов.Президент поручил ускорить улучшение жилищных условий, электроснабжения, водоснабжения, канализации и дорог в махаллях.В частности,Крупные социальные и инновационные проектыНа совещании обсудили:Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что важнейшей задачей должно стать превращение Ташкентской области в территорию, свободную от бедности и безработицы, с тем чтобы она стала примером для других регионов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

